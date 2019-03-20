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Омбудсмен Петербурга назвал «знаком деградации СМИ» увольнение журналистки «Коммерсанта»
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Омбудсмен Петербурга назвал «знаком деградации СМИ» увольнение журналистки «Коммерсанта»

Накануне стало известно, что из издания уволили Марию Карпенко, критиковавшую деятельность Александра Беглова

Накануне стало известно, что из издания уволили Марию Карпенко, критиковавшую деятельность Александра Беглова
Мария Карпенко Коллаж: © Daily Storm / Марина Митякова

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов выразил обеспокоенность сложившимся в России отношением к журналистам. По его словам, увольнение петербургского корреспондента Марии Карпенко из «Коммерсанта» — знак деградации СМИ и их учредителей, которые все меньше заинтересованы в профессиональной независимой журналистике. Об этом омбудсмен заявил, выступая в городском парламенте с докладом о ситуации с соблюдением в Санкт-Петербурге прав и свобод граждан.


«Ситуация с журналистами, СМИ, к сожалению, характерна не только для Петербурга, но и для России в целом. Я вчера делал комментарий по поводу увольнения Марии Карпенко и отметил, что это знак деградации, на мой взгляд, медиасообщества, СМИ, их учредителей и владельцев, которые все меньше заинтересованы в профессиональной независимой журналистике», — цитирует Александра Шишлова «Интерфакс».


Омбудсмен назвал такую ситуацию вредной и опасной для общества, «поскольку это разрушает каналы обратной связи».


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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, выступая в городском парламенте, заявил, что увольнение журналистки «позорным пятном» ложится на репутацию Северной столицы. «Хотел бы сказать о том печальном событии, которое вчера произошло и которое позорным пятном ложится на репутацию города. Это увольнение журналиста газеты «Коммерсантъ» Марии Карпенко за критику городской власти», — возмутился он.


Позицию петербургского омбудсмена и депутата Резника не поддержал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Он убежден, что отстранение от работы журналистки — внутреннее дело издания. После заседания представители СМИ спросили у Макарова, считает ли он, что увольнение Марии Карпенко имеет политические причины. Спикер Заксобрания ответил, что это решение руководителя издательского дома, в которое никто не вмешивался.


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19 марта гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин рассказал, что Марии Карпенко предложили либо остаться в «Коммерсанте», либо писать для своего Telegram-канала «Ротонда». Журналистка выбрала «Ротонду» — и это ее право, отметил Желонкин. Сама Карпенко считает, что претензии к ее работе появились после того, как она в своем Telegram-канале покритиковала временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Журналистка также полагает, что инициатива уволить ее не принадлежала редакции «Коммерсанта» — по ее мнению, руководство издания столкнулось с давлением сверху.


Мария Карпенко ведет Telegram-канал «Ротонда» вместе с коллегой из «Фонтанки» Ксенией Клочковой. Журналистки пишут о политике в Санкт-Петербурге. Карпенко рассказала, что за неделю до увольнения из издания ее включили в шорт-лист премии «Золотое перо» в номинациях «Политика» (за публикации в «Коммерсанте») и «Новые медиа» (за Telegram-канал «Ротонда»).


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