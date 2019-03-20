Омбудсмен Петербурга назвал «знаком деградации СМИ» увольнение журналистки «Коммерсанта»

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов выразил обеспокоенность сложившимся в России отношением к журналистам. По его словам, увольнение петербургского корреспондента Марии Карпенко из «Коммерсанта» — знак деградации СМИ и их учредителей, которые все меньше заинтересованы в профессиональной независимой журналистике. Об этом омбудсмен заявил, выступая в городском парламенте с докладом о ситуации с соблюдением в Санкт-Петербурге прав и свобод граждан.
«Ситуация с журналистами, СМИ, к сожалению, характерна не только для Петербурга, но и для России в целом. Я вчера делал комментарий по поводу увольнения Марии Карпенко и отметил, что это знак деградации, на мой взгляд, медиасообщества, СМИ, их учредителей и владельцев, которые все меньше заинтересованы в профессиональной независимой журналистике», — цитирует Александра Шишлова «Интерфакс».
Омбудсмен назвал такую ситуацию вредной и опасной для общества, «поскольку это разрушает каналы обратной связи».
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, выступая в городском парламенте, заявил, что увольнение журналистки «позорным пятном» ложится на репутацию Северной столицы. «Хотел бы сказать о том печальном событии, которое вчера произошло и которое позорным пятном ложится на репутацию города. Это увольнение журналиста газеты «Коммерсантъ» Марии Карпенко за критику городской власти», — возмутился он.
Позицию петербургского омбудсмена и депутата Резника не поддержал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Он убежден, что отстранение от работы журналистки — внутреннее дело издания. После заседания представители СМИ спросили у Макарова, считает ли он, что увольнение Марии Карпенко имеет политические причины. Спикер Заксобрания ответил, что это решение руководителя издательского дома, в которое никто не вмешивался.
19 марта гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин рассказал, что Марии Карпенко предложили либо остаться в «Коммерсанте», либо писать для своего Telegram-канала «Ротонда». Журналистка выбрала «Ротонду» — и это ее право, отметил Желонкин. Сама Карпенко считает, что претензии к ее работе появились после того, как она в своем Telegram-канале покритиковала временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Журналистка также полагает, что инициатива уволить ее не принадлежала редакции «Коммерсанта» — по ее мнению, руководство издания столкнулось с давлением сверху.
Мария Карпенко ведет Telegram-канал «Ротонда» вместе с коллегой из «Фонтанки» Ксенией Клочковой. Журналистки пишут о политике в Санкт-Петербурге. Карпенко рассказала, что за неделю до увольнения из издания ее включили в шорт-лист премии «Золотое перо» в номинациях «Политика» (за публикации в «Коммерсанте») и «Новые медиа» (за Telegram-канал «Ротонда»).