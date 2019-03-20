Омбудсмен Петербурга назвал «знаком деградации СМИ» увольнение журналистки «Коммерсанта»

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов выразил обеспокоенность сложившимся в России отношением к журналистам. По его словам, увольнение петербургского корреспондента Марии Карпенко из «Коммерсанта» — знак деградации СМИ и их учредителей, которые все меньше заинтересованы в профессиональной независимой журналистике. Об этом омбудсмен заявил, выступая в городском парламенте с докладом о ситуации с соблюдением в Санкт-Петербурге прав и свобод граждан.





«Ситуация с журналистами, СМИ, к сожалению, характерна не только для Петербурга, но и для России в целом. Я вчера делал комментарий по поводу увольнения Марии Карпенко и отметил, что это знак деградации, на мой взгляд, медиасообщества, СМИ, их учредителей и владельцев, которые все меньше заинтересованы в профессиональной независимой журналистике», — цитирует Александра Шишлова «Интерфакс».





Омбудсмен назвал такую ситуацию вредной и опасной для общества, «поскольку это разрушает каналы обратной связи».