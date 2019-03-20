Бату Хасиков: Я благодарен Путину и рассчитываю на поддержку земляков

Назначенный 20 марта врио главы Калмыкии, экс-сенатор и шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков в разговоре с Daily Storm поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное ему доверие и сказал, что теперь будет часто общаться с журналистами. Хасиков сменил на посту руководителя республики Алексея Орлова.





«Я так понимаю, что теперь мы с вами будем очень часто общаться. На данный момент могу только сказать, что благодарен нашему лидеру, президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие. Сейчас я также очень рассчитываю на поддержку и доверие со стороны моих земляков, жителей республики», — прокомментировал свое назначение Хасиков. По его словам, он готов полностью отдаться работе «во благо Калмыкии и страны».





«Я хорошо знаком с ситуацией в регионе, с проблемами, которые предстоит решать, но давайте поговорим на эту тему позже», — ответил Хасиков корреспонденту Daily Storm на вопрос о своих первых шагах в новой должности.





О назначении Бату Хасикова временно исполняющим главы Калмыки сообщила сегодня пресс-служба Кремля. На официальном сайте были опубликованы указ президента, в котором также говорится об отставке Алексея Орлова по собственному желанию, и фотография со встречи Владимира Путина с новым назначенцем.