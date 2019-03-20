Бату Хасиков: Я благодарен Путину и рассчитываю на поддержку земляков

Назначенный 20 марта врио главы Калмыкии, экс-сенатор и шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков в разговоре с Daily Storm поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное ему доверие и сказал, что теперь будет часто общаться с журналистами. Хасиков сменил на посту руководителя республики Алексея Орлова.
«Я так понимаю, что теперь мы с вами будем очень часто общаться. На данный момент могу только сказать, что благодарен нашему лидеру, президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие. Сейчас я также очень рассчитываю на поддержку и доверие со стороны моих земляков, жителей республики», — прокомментировал свое назначение Хасиков. По его словам, он готов полностью отдаться работе «во благо Калмыкии и страны».
«Я хорошо знаком с ситуацией в регионе, с проблемами, которые предстоит решать, но давайте поговорим на эту тему позже», — ответил Хасиков корреспонденту Daily Storm на вопрос о своих первых шагах в новой должности.
О назначении Бату Хасикова временно исполняющим главы Калмыки сообщила сегодня пресс-служба Кремля. На официальном сайте были опубликованы указ президента, в котором также говорится об отставке Алексея Орлова по собственному желанию, и фотография со встречи Владимира Путина с новым назначенцем.
Бату Хасиков родился в Москве в 1980 году, но вырос в Калмыкии, где с 11 лет начал заниматься боевыми единоборствами. В 17 лет он переехал в Москву и продолжил совершенствовать свои навыки в боевых искусствах. Он пробовал свои силы в рукопашном бою, боевом самбо, джиу-джитсу, тайском боксе, а с 2005 года начал выступать в кикбоксинге. К 2010 году спортсмен стал трехкратным чемпионом России (WAKO), чемпионом Европы (WAKO) и завоевал чемпионские пояса в среднем весе в трех из пяти ведущих организаций кикбоксинга: в 2007 году отобрал титул ISKA у американца Харриса Норвуда, в 2009-м в бою за вакантный титул WAKO-Pro победил португальца Рикарду Фернандеша, а одержав победу над итальянцем Фабио Корелли в 2010-м, получил титул WKA.
В 2011 году Бату Хасиков начал выступать в разделе К-1 кикбоксинга, победив двух знаменитых бойцов — Альберта Крауса (Albert Kraus) и Майка Замбидиса, в бою с которым Бату завоевал титул чемпиона по версии W5. В мае 2012 года на фестивале единоборств «Битва в Калмыкии» спортсмен одержал победу над голландским бойцом Уорреном Стевелмансом (Warren Stevelmans). А 16 октября того же года в бою с иранским бойцом Мохаммедом-Резой Назари россиянин завоевал титул чемпиона мира в разделе К-1 по версии WAKO-Pro (до 75 килограммов).
Если говорить об образовании, то в 2003 году Хасиков окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета. Затем продолжил обучение в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, где в 2011 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по теме «Политика Российского государства в области физической культуры и спорта: проблемы формирования и реализации».
Однако в сентябре 2013 года сетевое сообщество «Диссернет» раскритиковало диссертации ряда депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, в числе которых была и кандидатская диссертация Хасикова. В феврале 2016 года диссертационный совет Российского университета дружбы народов рассмотрел заявление представителей «Диссернета» и лишил Хасикова ученой степени кандидата политических наук. Ученые признали, что в тексте диссертации Хасиков воспроизвел часть чужого научного труда, заменив «Карачаево-Черкесию» на «Калмыкию», а также произвел ряд других некорректных заимствований.
Глава политической экспертной группы Константин Калачев объяснил Daily Storm назначение Хасикова отсутствием других кандидатов на этот пост. «Глава Калмыкии должен быть калмык. А много ли калмыков, работающих сегодня в федеральных структурах власти и готовых возглавить депрессивную республику? Поэтому, думаю, что круг выбора был очень ограничен. При этом у Хасикова есть главное достоинство: он избираем, он популярен как спортсмен, как общественный деятель и, безусловно, победит на выборах», — рассуждает политтехнолог.
По его словам, на его диссертацию можно закрыть глаза, по образованию Хасиков учитель физкультуры, а не управленец. С другой стороны, Калачев отмечает, что есть и другие не очень образованные губернаторы, которые справляются со своими обязанностями, например, глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Я понимаю логику Кремля. Если человек готов к командной работе и ему удастся собрать тех, кто дополнит его своими компетенциями, то почему бы ему и не возглавить субъект? Управление, в конце концов, — это командная игра», — пояснил Калачев.
Президент промоутерской компании «Fight Nights Global» Камил Гаджиев, друг Хасикова, назвал спортсмена настоящим патриотом Калмыкии. «Наука, культура, спорт и образование. Надо всеми этими направлениями Бату собирается усиленно работать. Уверен, что Калмыкию ждет подъем!» — сказал он. По словам Гаджиева, в разговоре с ним Хасиков заявил, что будет укреплять республику. «Сейчас в его жизни начинается новая пора — очень ответственная», — добавил собеседник Daily Storm.