Глава Минтруда рассказал в Госдуме о работе по снижению бедности в России

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках «правительственного часа» в Госдуме рассказал о работе, которую ведет возглавляемое им ведомство для снижения бедности в России. По его словам, увеличена выплата нетрудоспособным родителям, опекунам и попечителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом, идет работа над налоговыми и ипотечными льготами для многодетных семей, а также подготовлен законопроект о выплатах на первого ребенка до достижения им 1,5 года семьям, доход которых ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как на сегодняшний день.
С 1 июля 2019 года выплаты нетрудоспособным родителям, опекунам и попечителям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, составит 10 тысяч рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Это коснется почти полумиллиона семей, в трехлетнем бюджете на эти цели будет дополнительно выделено более 70 миллиардов рублей, отметил Топилин и добавил, что это «достаточно серьезная поддержка».
Глава Минтруда сообщил о работе правительства над налоговыми и ипотечными льготами, а также о подготовленном законопроекте, после вступления которого в силу изменятся выплаты на первого ребенка до достижения возраста 1,5 года. По словам министра, их будут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как предусмотрено сегодняшним законодательством. «Это позволит серьезным образом расширить эту программу», — подчеркнул он и выразил надежду, что этот проект закона будет в ближайшее время внесен в Госдуму.
Министр подчеркнул, что реализация этих инициатив правительства позволит снизить бедность в России. «Нам очень важно дойти до каждой семьи и разработать для нее фактически индивидуальный план вывода из этого сложного положения», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил распространить законопроект об ипотечных каникулах на уже заключенные договора кредитования. Глава государства пояснил, что выдвинутую им инициативу россияне понимают именно так, и признал, что отчасти это его вина, поскольку он не сделал соответствующей оговорки.
«По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. Но, к сожалению для нас, мы с вами такой оговорки не сделали, — объяснил Путин свою позицию. — Как в народе говорят, слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде».
Президент России утвердил сроки выполнения поручений в сфере социальной поддержки, обозначенных в послании к Федеральному собранию. До 25 марта власти увеличат выплаты семьям с детьми-инвалидами, семьям с двумя и более детьми обеспечат частичную субсидию по ипотеке, а при рождении третьего и последующих детей с 1 января текущего года — частичное погашение долга. Снизить налоги на жилье для многодетных семей государство должно до 1 июня, а реализовать меры по социальным доплатам и прибавкам к пенсиям — до 10 апреля.