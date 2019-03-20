Глава Минтруда рассказал в Госдуме о работе по снижению бедности в России

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках «правительственного часа» в Госдуме рассказал о работе, которую ведет возглавляемое им ведомство для снижения бедности в России. По его словам, увеличена выплата нетрудоспособным родителям, опекунам и попечителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом, идет работа над налоговыми и ипотечными льготами для многодетных семей, а также подготовлен законопроект о выплатах на первого ребенка до достижения им 1,5 года семьям, доход которых ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как на сегодняшний день.





С 1 июля 2019 года выплаты нетрудоспособным родителям, опекунам и попечителям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, составит 10 тысяч рублей, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Это коснется почти полумиллиона семей, в трехлетнем бюджете на эти цели будет дополнительно выделено более 70 миллиардов рублей, отметил Топилин и добавил, что это «достаточно серьезная поддержка».





Глава Минтруда сообщил о работе правительства над налоговыми и ипотечными льготами, а также о подготовленном законопроекте, после вступления которого в силу изменятся выплаты на первого ребенка до достижения возраста 1,5 года. По словам министра, их будут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов, а не полутора, как предусмотрено сегодняшним законодательством. «Это позволит серьезным образом расширить эту программу», — подчеркнул он и выразил надежду, что этот проект закона будет в ближайшее время внесен в Госдуму.





Министр подчеркнул, что реализация этих инициатив правительства позволит снизить бедность в России. «Нам очень важно дойти до каждой семьи и разработать для нее фактически индивидуальный план вывода из этого сложного положения», — заключил он.