Великобритания попросила Евросоюз отсрочить Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила у председателя Европейского союза Дональда Туска перенести выход страны из состава ЕС (Brexit) с 29 марта на 30 июня 2019 года. Об этом говорится в официальном запросе британского правительства.
«Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня», — цитирует Мэй ТАСС.
В запросе Мэй также заявила, что собирается внести новые предложения по защите внутреннего рынка Великобритании. «Я намерена внести дополнительные внутренние предложения, которые подтверждают мои предыдущие обязательства по защите нашего внутреннего рынка, учитывая обеспокоенность, высказанную относительно «бэкстопа» [механизма, гарантирующего прозрачность границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit]», — говорится в письме.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритании необходимо завершить выход из Евросоюза до 23 мая. «Юнкер официально предупредил премьер-министра [Великобритании], что он против включения даты продления, которая была бы после выборов в Европарламент. Вот почему он повторил ей свой совет из письма от 11 марта о том, что выход (Brexit) должен быть завершен до 23 мая — в противном случае мы сталкиваемся с институциональными трудностями и правовой неопределенностью», — цитирует представителя Еврокомиссии РИА Новости.
За отсрочку Brexit 14 марта проголосовали 412 представителей Палаты общин, против — 202 депутата. Первый раз проект соглашения об условиях выхода рассматривался в Палате общин в январе. После его отклонения Лондон сумел добиться лишь незначительных уступок от Брюсселя по условиям выхода. В марте председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС больше не будут обсуждать с британцами условия по выходу Соединенного Королевства из ЕС.
Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором граждане проголосовали за выход страны из ЕС. В поддержку Brexit тогда выступили 51,9 процента жителей Туманного Альбиона. Мэй, занимавшая на тот момент кресло главы МВД, выступала против выхода страны из ЕС. Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу (которое позже трансформировалось в Европейский союз) в 1973 году. До этого в течение почти 20 лет вступление Великобритании в ЕЭС блокировала Франция.