Великобритания попросила Евросоюз отсрочить Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила у председателя Европейского союза Дональда Туска перенести выход страны из состава ЕС (Brexit) с 29 марта на 30 июня 2019 года. Об этом говорится в официальном запросе британского правительства.





«Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня», — цитирует Мэй ТАСС.





В запросе Мэй также заявила, что собирается внести новые предложения по защите внутреннего рынка Великобритании. «Я намерена внести дополнительные внутренние предложения, которые подтверждают мои предыдущие обязательства по защите нашего внутреннего рынка, учитывая обеспокоенность, высказанную относительно «бэкстопа» [механизма, гарантирующего прозрачность границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit]», — говорится в письме.