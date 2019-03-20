Путин предложил британским бизнесменам инвестировать в нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин на встрече с британскими предпринимателями 20 марта предложил им вкладывать средства в российские национальные проекты. Британское бизнес-сообщество представлено руководителями крупных энергетических компаний Glencore, BP, Vitol, промышленного гиганта JCB и других. На встрече также присутствуют глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Также Путин пригласил зарубежных бизнесменов принять участие в работе международного экономического форума 6-8 июня в Санкт-Петербурге. Организовать встречу, которая проходит в среду, 20 марта, в Кремле, еще в феврале предложил главный исполнительный директор британской компании BP Роберт Дадли.
«В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Я не оговорился, речь идет о вложении именно сотен миллиардов долларов, и здесь, уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе, рынок достаточно большой», — цитирует ТАСС российского лидера. По мнению Путина, реализация нацпроектов не только поспособствует «динамическому росту всей страны», но и укрепит позиции бизнеса, в том числе и британского.
Глава государства напомнил предпринимателям из Великобритании, что Россия всегда приветствовала сотрудничество с иностранными партнерами. По его словам, с российскими предприятиями продолжают успешно работать бизнесмены из Франции, Италии, Германии и других стран. Такие встречи, считает российский лидер, позволяют понять, что «беспокоит наших партнеров, если такое беспокойство есть, определить наиболее перспективные направления нашего сотрудничества».
Также Владимир Путин сообщил, что в России работают не менее 600 предприятий в самых разных сферах, с которыми в той или иной степени сотрудничают представители британского бизнес-сообщества. «Накопленные британские инвестиции в российской экономике составляют сегодня 23,8%, а российские в британскую экономику — свыше 11 миллиардов долларов», — добавил российский президент.
Владимир Путин 12 февраля открыл серию совещаний по нацпроектам. На первой встрече в Казани, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда», президент призвал привлекать граждан к обсуждению благоустройства городов.