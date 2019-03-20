Путин предложил британским бизнесменам инвестировать в нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин на встрече с британскими предпринимателями 20 марта предложил им вкладывать средства в российские национальные проекты. Британское бизнес-сообщество представлено руководителями крупных энергетических компаний Glencore, BP, Vitol, промышленного гиганта JCB и других. На встрече также присутствуют глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Также Путин пригласил зарубежных бизнесменов принять участие в работе международного экономического форума 6-8 июня в Санкт-Петербурге. Организовать встречу, которая проходит в среду, 20 марта, в Кремле, еще в феврале предложил главный исполнительный директор британской компании BP Роберт Дадли.



