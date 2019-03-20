На Бали в перестрелке с полицией погибли двое россиян, ограбивших обменник

В перестрелке с полицией в Индонезии убиты два человека, подозреваемые в ограблении обменного пункта на острове Бали, еще один задержан. По данным индонезийских правоохранителей, все злоумышленники — граждане России, сообщили в посольстве РФ в Джакарте. Местные СМИ пишут, что всего грабителей было семь, все они — россияне, четверым удалось сбежать от полиции.





«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный, подозреваемый в ограблении обменного пункта, — граждане России... На Бали уже находится заведующий консульским отделом посольства. Он сообщил, что паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые — россияне», — цитирует пресс-атташе российского посольства Дениса Тетюшина РИА Новости.





Тетюшин добавил, что пока не может ничего сказать об остальных подозреваемых. «Пока точно известно, что один предполагаемый российский гражданин был убит, еще один ранен и потом скончался от ран и один задержан. Местные СМИ сообщают, что грабителей было семеро, что все они граждане РФ и что четверо сумели скрыться. Подтверждения этой информации у нас нет», — рассказал он.