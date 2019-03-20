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На Бали в перестрелке с полицией погибли двое россиян, ограбивших обменник
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На Бали в перестрелке с полицией погибли двое россиян, ограбивших обменник

Еще одного гражданина РФ задержали, а четверо — сбежали

Еще одного гражданина РФ задержали, а четверо — сбежали
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Kuncoro Widyo Rumpoko / ZUMAPRESS.com

В перестрелке с полицией в Индонезии убиты два человека, подозреваемые в ограблении обменного пункта на острове Бали, еще один задержан. По данным индонезийских правоохранителей, все злоумышленники — граждане России, сообщили в посольстве РФ в Джакарте. Местные СМИ пишут, что всего грабителей было семь, все они — россияне, четверым удалось сбежать от полиции.


«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный, подозреваемый в ограблении обменного пункта, — граждане России... На Бали уже находится заведующий консульским отделом посольства. Он сообщил, что паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые — россияне», — цитирует пресс-атташе российского посольства Дениса Тетюшина РИА Новости.


Тетюшин добавил, что пока не может ничего сказать об остальных подозреваемых. «Пока точно известно, что один предполагаемый российский гражданин был убит, еще один ранен и потом скончался от ран и один задержан. Местные СМИ сообщают, что грабителей было семеро, что все они граждане РФ и что четверо сумели скрыться. Подтверждения этой информации у нас нет», — рассказал он.


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20 марта The Bali Times сообщила, что на юге острова Бали 19 марта семеро вооруженных автоматическими винтовками SS1 индонезийского производства и холодным оружием людей в масках ограбили обменный пункт. Злоумышленники покинули обменный пункт с сумками с 80 тысячами долларов в местной валюте. По данным Bali Post, россияне похитили из обменника около 63 тысяч долларов.


Полиция нашла грабителей через несколько часов. Завязалась перестрелка, в ходе которой погибли двое подозреваемых, еще одного задержали. Еще четверо скрылись на автомобиле, пишет The Bali Times. По информации газеты, все семеро подозреваемых — россияне, шестеро мужчин в возрасте 50, 60, 44, 32, 47 и 44 лет и женщина 34 лет.


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