Место для дискуссий: в Думе захотели открыть клуб для неформального общения

«Дано протокольное поручение комитету по контролю и регламенту рассмотреть вопрос о создании клуба. Мы сейчас будем этим вопросом очень серьезно заниматься, — сказал Иванов. — Сначала мы рассмотрим этот вопрос у себя в комитете, а затем уже предложим его Совету Госдумы».





Ранее в стенах парламента существовал межфракционный клуб «Российский парламентарий», напомнил Иванов. По словам первого зампреда комитета по регламенту, сейчас активнее всех за восстановление парламентского клуба выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.





«В свое время в Госдуме был парламентский клуб. Речь шла о том, чтобы этот парламентский клуб [восстановить]. Но учредителем того парламентского клуба были Ассоциация российских банков и Международный союз юристов. Если мы сейчас решим воссоздать парламентский клуб, то его учредителем, как мне кажется, должна быть Государственная дума. Это логично».





Никаких дополнительных средств для воссоздания клуба силами Госдумы не требуется, добавил Иванов: «У нас есть помещения и все необходимое».





В январе руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что парламентариям «не хватает депутатского клуба». Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда поддержал его инициативу и подчеркнул, что новый клуб не должен превратиться в место для «посиделок в ресторане».