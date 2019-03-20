Трибунал в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному сроку

Международный трибунал приговорил экс-руководителя Республики Сербской (самопровозглашенного государственного образования на территории Боснии и Герцеговины) Радована Караджича к пожизненному заключению. Изначально суд назначил Караджичу наказание в виде 40 лет тюрьмы, однако Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) удовлетворила жалобу обвинения на слишком мягкий приговор.
Караджич в 1992-1996 годах возглавлял Республику Сербскую, которая провозгласила свою независимость от Сараево в 1992 году из-за выхода Боснии из состава Югославии. В годы Боснийской войны, которая была спровоцирована в том числе этими событиями, Республика Сербская стала ареной столкновения сербов с одной стороны и хорватов с боснийцами — с другой. Жертвами конфликта стали около 100 тысяч человек.
Караджича обвиняли в организации этнических чисток против боснийских мусульман в Сребренице, а также некоторых других военных преступлениях. Свои обвинения Международный трибунал в Гааге сформулировал еще в 1995 году. Караджич под давлением Белграда сложил с себя полномочия главы Республики Сербской и начал скрываться. Он был арестован в 2008 году в Белграде. 24 марта 2016 года Караджич был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии в ходе Боснийской войны и приговорен к 40 годам колонии.
Боснийская война закончилась в 1995 году. В рамках Дейтонского соглашения Республика Сербская была признана в составе Боснии особым территориальным образованием. Инициатором подписания договора выступили США. Соглашение было подписано президентом Боснии и Герцеговины Алией Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и главой Хорватии Франьо Туджманом. Россия, Германия, Великобритания и Франция выступают в качестве стран-гарантов соблюдения соглашения. Еще до подписания Дейтонского соглашения, в 1993 году в рамках ООН был образован Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), который прекратил работать в 2017 году. В МТБЮ, кроме Караджича, судили также Милошевича и другого лидера боснийских сербов — Ратко Младича.
Югославия появилась на карте Европы после окончания Первой мировой войны. Королевство включило в себя территории бывший Сербии, Черногории и Австро-Венгерской империи, населенные разными народами, исповедующими несколько мировых религий. После начала вторжения в Югославию гитлеровцев и победы Третьего рейха Югославия была разделена на хорватскую и сербскую части.
После освобождения территории Югославии в 1945 году и прихода к власти коммунистов во главе с Иосипом Броз Тито Югославия, с точки территориального устройства, была поделена на несколько регионов: Сербию, Хорватию, Македонию, Черногорию, Словению и Боснию, а также два автономных округа в составе Сербии (Косово и Воеводину). Все эти регионы (кроме Воеводины и Косова) в настоящее время представляют собой независимые государства, образовавшиеся в результате распада Югославии в 90-е годы.