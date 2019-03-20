Трибунал в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному сроку

Международный трибунал приговорил экс-руководителя Республики Сербской (самопровозглашенного государственного образования на территории Боснии и Герцеговины) Радована Караджича к пожизненному заключению. Изначально суд назначил Караджичу наказание в виде 40 лет тюрьмы, однако Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) удовлетворила жалобу обвинения на слишком мягкий приговор.





Караджич в 1992-1996 годах возглавлял Республику Сербскую, которая провозгласила свою независимость от Сараево в 1992 году из-за выхода Боснии из состава Югославии. В годы Боснийской войны, которая была спровоцирована в том числе этими событиями, Республика Сербская стала ареной столкновения сербов с одной стороны и хорватов с боснийцами — с другой. Жертвами конфликта стали около 100 тысяч человек.





Караджича обвиняли в организации этнических чисток против боснийских мусульман в Сребренице, а также некоторых других военных преступлениях. Свои обвинения Международный трибунал в Гааге сформулировал еще в 1995 году. Караджич под давлением Белграда сложил с себя полномочия главы Республики Сербской и начал скрываться. Он был арестован в 2008 году в Белграде. 24 марта 2016 года Караджич был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии в ходе Боснийской войны и приговорен к 40 годам колонии.