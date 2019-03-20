Лидера Тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Участники ОПГ с марта 2005-го по июнь 2006 года «совершили тяжкие преступления в отношении собственности 13 юрлиц, обращая в свою собственность доли в уставных капиталах хозяйственных обществ». Также группа совершила тяжкие преступления против власти «при содействии работников налоговой инспекции, действовавших за взятку», добавляет прокуратура.





В сентябре 2018 года нашли убитым предпринимателя Бадри Шенгелию, который выступал свидетелем по делу Владимира Барсукова. Шенгелия сообщил следствию, что лично слышал, как Барсуков озвучивал приказы о захватах и убийствах. Сам Бадри Шенгелия в конце 90-х считался одним из главных рейдеров Северной столицы.





В 2009 году «ночного губернатора» Санкт-Петербурга приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году и двух рейдерских захватах.





Действовавшая в Санкт-Петербурге с начала 1990-х по начало 2000-х Тамбовская ОПГ занималась заказными убийствами, рэкетом, разбоями и другими тяжкими преступлениями. По версии следователей, бандиты осуществляли рейдерские захваты недвижимости, принадлежащей крупным универсамам, отелям, фабрикам, заводам.