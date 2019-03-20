Украина ужесточила санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко 20 марта утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении дополнительных санкций против российских компаний, бизнесменов, политиков, чиновников, военных и представителей правоохранительных органов. Всего в список ограничений попали 848 физических и 294 юридических лица, которые, по мнению СНБО, имеют отношение к строительству Крымского моста, принимали участие в задержании украинских моряков или посещали Крым.
Как сообщается в документе, опубликованном на сайте украинского президента, санкции также коснутся тех, кто способствовал организации выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик и распространял материалы антиукраинского содержания. Вместе с тем санкции были сняты с восьми юридических лиц, часть из которых прекратили свою деятельность.
«Санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной думы РФ. СНБО Украины также ввел ограничительные меры против отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада. Также на основании предложений Национального банка Украины продлены санкции к четырем банкам с капиталом государства-агрессора», — сообщила пресс-служба СНБО.
«Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — написано в документе.
США 15 марта ужесточили санкции против России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, «аннексией» Крыма, а также поддержкой «незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины». В список ограничений внесли восемь организаций и шесть физлиц, среди них — замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев. Также в этот день антироссийские санкции ввел Европейский союз. ЕС считает восьмерых россиян причастными к задержанию украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Пограничная служба ФСБ 25 ноября 2018 года задержала в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.
Крым и Севастополь стали двумя субъектами РФ 18 марта 2014 года. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. До этого на полуострове прошел референдум, на котором подавляющее число граждан, принявших в нем участие, выступили за вхождение в состав РФ. Украина не признает результаты плебисцита, считая Крым и Севастополь своей территорией.