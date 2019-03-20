Украина ужесточила санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко 20 марта утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении дополнительных санкций против российских компаний, бизнесменов, политиков, чиновников, военных и представителей правоохранительных органов. Всего в список ограничений попали 848 физических и 294 юридических лица, которые, по мнению СНБО, имеют отношение к строительству Крымского моста, принимали участие в задержании украинских моряков или посещали Крым.





Как сообщается в документе, опубликованном на сайте украинского президента, санкции также коснутся тех, кто способствовал организации выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик и распространял материалы антиукраинского содержания. Вместе с тем санкции были сняты с восьми юридических лиц, часть из которых прекратили свою деятельность.





«Санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной думы РФ. СНБО Украины также ввел ограничительные меры против отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада. Также на основании предложений Национального банка Украины продлены санкции к четырем банкам с капиталом государства-агрессора», — сообщила пресс-служба СНБО.