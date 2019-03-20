Минтруд объяснил рост безработицы увеличением размеров пособия

Рост числа официально зарегистрированных безработных россиян с начала 2019 года вызван увеличением с 1 января пособия по безработице и обусловлен сезонными факторами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты России. С начала года размеры максимального пособия по безработице выросли с 4,9 тысячи рублей до восьми тысяч рублей.
«Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в основном вызван увеличением размеров пособия по безработице, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС. — Кроме того, рост безработицы обусловлен сезонными факторами, которые имеют волнообразный характер: с января по март наблюдается волна роста численности безработных, которая в апреле-октябре сменяется волной снижения, а затем, в осенне-зимний период, вновь начинается волна роста».
В Минтруде заявили, что ситуация с обращениями в органы службы занятости в настоящее время не вызывает обеспокоенности и заверили, что за ней следят. «В бюджете на 2019 год заложены средства для выплаты пособия по безработице на 1,1 миллиона человек в среднегодовом исчислении», — рассказали в ведомстве.
Минтруда 18 марта сообщило, что на 13 марта численность официально зарегистрированных безработных россиян составила 810,9 тысячи человек. При этом с 6 по 13 марта численность безработных увеличилась на 1,1%. На 13 февраля этот показатель составлял 763,9 тысячи человек, а год назад — 801,4 тысячи человек.
С начала 2019 года впервые за 10 лет размеры минимального и максимального пособия по безработице были увеличены с 850 рублей до 1,5 тысячи рублей и с 4,9 тысячи рублей до восьми тысяч рублей соответственно. Для безработных предпенсионного возраста размеры минимального и максимального пособия по безработице составляют 1,5 тысячи рублей и 11,2 тысячи рублей соответственно.