Минтруд объяснил рост безработицы увеличением размеров пособия

Рост числа официально зарегистрированных безработных россиян с начала 2019 года вызван увеличением с 1 января пособия по безработице и обусловлен сезонными факторами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты России. С начала года размеры максимального пособия по безработице выросли с 4,9 тысячи рублей до восьми тысяч рублей.





«Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в основном вызван увеличением размеров пособия по безработице, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС. — Кроме того, рост безработицы обусловлен сезонными факторами, которые имеют волнообразный характер: с января по март наблюдается волна роста численности безработных, которая в апреле-октябре сменяется волной снижения, а затем, в осенне-зимний период, вновь начинается волна роста».





В Минтруде заявили, что ситуация с обращениями в органы службы занятости в настоящее время не вызывает обеспокоенности и заверили, что за ней следят. «В бюджете на 2019 год заложены средства для выплаты пособия по безработице на 1,1 миллиона человек в среднегодовом исчислении», — рассказали в ведомстве.