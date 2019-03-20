Командир погибших под Псковом десантников получил условный срок

Псковский военный суд 20 марта признал командира боевой машины десанта (БМД-4М) Сергея Федосова виновным в причинении смерти по неосторожности двум утонувшим в ходе учений десантникам и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Осенью 2018 года двое военнослужащих не смогли выбраться из танка и утонули при переправе.



