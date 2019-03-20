Командир погибших под Псковом десантников получил условный срок

Псковский военный суд 20 марта признал командира боевой машины десанта (БМД-4М) Сергея Федосова виновным в причинении смерти по неосторожности двум утонувшим в ходе учений десантникам и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Осенью 2018 года двое военнослужащих не смогли выбраться из танка и утонули при переправе.
«Федосова осудили к трем годам и шести месяцам условно с испытательным сроком три года. Суд установил, что он виновен, на судебном заседании Федосов свою вину полностью признал. Им были нарушены статьи 7, 121, 124 «Руководства по преодолению водных преград танками», введенного в действие приказом главнокомандующего сухопутными войсками, а также ряд пунктов инструкции по эксплуатации БМД», — цитирует ТАСС представителя суда.
Военный суд установил, что командир роты Федосов не имел права сажать в БМД-4М восемь человек и размещать их в среднем отделении боевой техники. Условный срок командиру роты назначен по части 3 статьи 350 УК РФ («Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает наличие у Федосова малолетнего ребенка, а также то, что он совершил преступление в ходе учений, то есть в условиях, максимально приближенных к боевым… предпринимал попытки спасти [военнослужащих], в том числе уже и после погружения боевой машины под воду», — сообщается в тексте приговора. Также суд принял во внимание то, что Федосов неоднократно принес свои извинения военнослужащим и их семьям.
Трагедия произошла в октябре прошлого года в районе деревни Лещихино Псковского района. У БМД-4М при попытке пересечь реку Великую заглох двигатель, в среднее отделение транспортного средства начала поступать вода. Командир роты Федосов, не дождавшись сигнала от механика-водителя, раньше времени приказал личному составу покинуть боевую машину.
Часть десантников сумели спастись самостоятельно. Однако двоих сумели вытащить лишь подплывшие к танку водолазы. Несмотря на оказанную помощь, военнослужащие скончались. Военно-экспертная комиссия не нашла причины, по которой заглох двигатель, указав лишь, что затопление произошло из-за открытия люков среднего отделения во время нахождения на плаву.