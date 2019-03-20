Адвокат Керимова попросил суд во Франции отменить залог в 20 миллионов евро

Защита члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова подала жалобу в Апелляционный суд Экс-ан-Прованса на установленный французским судом залог в 20 миллионов евро. Власти Франции подозревают парламентария в соучастии в уклонении от уплаты налогов за несколько вилл, приобретенных в престижном районе мыса Антиб на Лазурном берегу. Одну из вилл миллиардер приобрел, предположительно, за 125 миллионов евро, однако официально Керимов заплатил за нее всего 35 миллионов евро.





«Жалоба на залог подана сегодня утром. Я считаю, что необоснованно назначать залог моему подзащитному, учитывая, что главные фигуранты дела не находятся под залогом», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Керимова Никита Сычев. Также правозащитник заявил, что в ближайшее время они обратятся во французский суд с просьбой снять с российского сенатора предъявленное обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов.





По словам Сычева, французская прокуратура предъявила обвинения в рамках уголовного дела 2015 года, возбужденного против бывшего собственника виллы и его адвоката. Адвокат Керимова подчеркнул, что следствию в прошлом году не удалось доказать причастность его подопечного, и в итоге обвинения были сняты.





Теперь, утверждает Сычев, Керимова пытаются привлечь как соучастника преступления, которое было совершено «10 лет назад третьей стороной». «Это просто какая-то одержимость следователей в юридическом преследовании Керимова», — заявил адвокат.