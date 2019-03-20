Трамп одобрил публикацию итогов расследования Мюллера

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами 20 марта заявил, что не против публикации расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного предполагаемому вмешательству России в выборы президента США в 2016 году.
«Я не имею ничего против [публикации итогов расследования]. Я заявил палате представителей, что если вы хотите, пусть они [общественность] увидят его. Не было никакого сговора [с Россией]», — приводит ТАСС слова Трампа.
13 марта в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был приговорен в общей сложности к 7,5 годам лишения свободы за финансовые махинации и сотрудничество в пользу Украины. Также Манафорт должен выплатить штраф в размере 6,1 миллиона долларов.
Манафорт был уволен в августе 2016 года после появления информации о том, что с 2007-го по 2012 год мог нелегально получить от экс-президента Украины Виктора Януковича и его партии 12,7 миллиона долларов незарегистрированных денежных средств. Ранее экс-глава предвыборного штаба Трампа пошел на сделку с Мюллером, чтобы смягчить наказание, но был пойман специальным прокурором на даче ложных показаний.
Расследование о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, а также о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, Роберт Мюллер ведет уже более года. Параллельно расследования ведут комитеты по разведке Палаты представителей и Сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие обвинения «абсолютно голословными».