Трамп одобрил публикацию итогов расследования Мюллера

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами 20 марта заявил, что не против публикации расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного предполагаемому вмешательству России в выборы президента США в 2016 году.





«Я не имею ничего против [публикации итогов расследования]. Я заявил палате представителей, что если вы хотите, пусть они [общественность] увидят его. Не было никакого сговора [с Россией]», — приводит ТАСС слова Трампа.





13 марта в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был приговорен в общей сложности к 7,5 годам лишения свободы за финансовые махинации и сотрудничество в пользу Украины. Также Манафорт должен выплатить штраф в размере 6,1 миллиона долларов.