Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению главы «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете после публикации статьи в декабре прошлого года интернет-издания «Компромат-Урал». По мнению Рогозина, в материале издание «выразило негативную оценку» его деятельности на посту главы госкорпорации. Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что госкорпорация подвергается информационной атаке, заказанной конкурентами.
«Дмитрий Рогозин действительно подал заявление в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства. Заведено уголовное дело, идет этап предварительного расследования, работают дознаватели», — цитирует РИА Новости представителя госкорпорации.
По данным «Коммерсанта», Дмитрий Рогозин подал заявление после опубликованной 14 декабря прошлого года статьи интернет-изданием «Компромат-Урал». В ней издание, ссылаясь на агентство «Руспрес», заявило, что Рогозин мог передать взятку акционеру «Ленты.ру» миллиардеру Александру Мамуту и главреду Владимиру Тодорову, которые должны были удалить критическую статью «Полет в никуда», посвященную «Роскосмосу». В своей статье «Компромат-Урал» также заявил, что «украденные из госказны деньги глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации».
Как утверждает «Коммерсант», расследованием уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ») занимается специально сформированная группа во главе с начальником управления организации дознания главка столичной полиции Павлом Миловановым. Уголовная статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
В начале января Дмитрий Рогозин в интервью РБК назвал правильной идею создания на базе «Роскосмоса» единого ракетно-космического холдинга, куда бы вошли «Алмаз-Антей», «РТИ системы» и КТРВ. При этом он отметил, что экспортная выручка этих корпораций могла бы пойти на оперативное решение проблем госпредприятия.
Комментируя это заявление, глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сказал, что у возглавляемых им компаний нет «ни одного лишнего рубля», чтобы оказать финансовую помощь госкорпорации. Также он отметил, что за счет прибыли возглавляемой им корпорации финансовое состояние госпредприятия не поправить.