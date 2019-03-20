Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению главы «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете после публикации статьи в декабре прошлого года интернет-издания «Компромат-Урал». По мнению Рогозина, в материале издание «выразило негативную оценку» его деятельности на посту главы госкорпорации. Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что госкорпорация подвергается информационной атаке, заказанной конкурентами.





«Дмитрий Рогозин действительно подал заявление в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства. Заведено уголовное дело, идет этап предварительного расследования, работают дознаватели», — цитирует РИА Новости представителя госкорпорации.



