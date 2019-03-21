Власти Польши объяснили отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский ответил на заявление МИД России, относительно решения польских властей не направлять Москве официального приглашения на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября 2019 года. По его словам, празднование этой даты будет проходить среди стран, с которыми Варшава сотрудничает во имя мира, основанного на соблюдении международного права и уважении суверенитета других государств.





«Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года как на проблемную», — прокомментировал Щерский агентству PAP заявление российского внешнеполитического ведомства об отказе польских властей пригласить представителей России на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.





Щерский также отметил, что празднование 80-й годовщины «агрессии против Польши, которая стала началом мировой войны», будет проходить в группе стран, с которыми Варшава сегодня тесно сотрудничает для установления мира на основе соблюдения норм международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности. «Нарушение этих правил было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня», — подчеркнул он.





Ранее польский МИД предлагал пригласить президента России на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, однако впоследствии от таких планов власти Польши отказались. Решение Варшавы вызвало возмущение в российском внешнеполитическом ведомстве. В комментарии департамента информации и печати МИД РФ подчеркивается, что решение сделать «мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации», игнорирующим «историческую логику» и руководствующимся «некими современными реалиями», вопреки бесспорно решающему вкладу» России в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, «для России в этой схеме место не предусмотрено».