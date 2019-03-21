close
St
Власти Польши объяснили отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой
Новости

Власти Польши объяснили отказ позвать Путина на годовщину начала Второй мировой

Пригласить президента РФ на эти празднования ранее предлагал польский МИД, но впоследствии от этих планов Варшава отказалась

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский ответил на заявление МИД России, относительно решения польских властей не направлять Москве официального приглашения на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября 2019 года. По его словам, празднование этой даты будет проходить среди стран, с которыми Варшава сотрудничает во имя мира, основанного на соблюдении международного права и уважении суверенитета других государств.


«Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года как на проблемную», — прокомментировал Щерский агентству PAP заявление российского внешнеполитического ведомства об отказе польских властей пригласить представителей России на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.


Щерский также отметил, что празднование 80-й годовщины «агрессии против Польши, которая стала началом мировой войны», будет проходить в группе стран, с которыми Варшава сегодня тесно сотрудничает для установления мира на основе соблюдения норм международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности. «Нарушение этих правил было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня», — подчеркнул он.


Ранее польский МИД предлагал пригласить президента России на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, однако впоследствии от таких планов власти Польши отказались. Решение Варшавы вызвало возмущение в российском внешнеполитическом ведомстве. В комментарии департамента информации и печати МИД РФ подчеркивается, что решение сделать «мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации», игнорирующим «историческую логику» и руководствующимся «некими современными реалиями», вопреки бесспорно решающему вкладу» России в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, «для России в этой схеме место не предусмотрено».


Президент Польши обвинил Россию в военных провокациях против НАТО

Анджей Дуда также заявил, что РФ поддерживает кибератаки и распространяет ложные новости 12 марта 2019

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с гитлеровского вторжения в Польшу. В ночь на 18 сентября 1939 года польское правительство бежало из страны. В тот же день СССР начал свой Польский поход — операцию по освобождению западных Украины и Белоруссии, как это называлось в советской печати. Польское правительство назвало эти действия Красной армии актом агрессии, однако призвало не оказывать советским войскам сопротивления, чтобы избежать ненужных потерь в и без того очевидном поражении польской армии от наступающего с запада вермахта.


На протяжении 1939-1941 годов польское правительство в эмиграции считало СССР агрессором, и только после начала войны между Третьим рейхом и СССР 22 июня 1941 года поляки пошли на определенные контакты с Москвой. Польша, полностью освобожденная только в начале 1945 года, находилась в оккупации почти шесть лет. За это время было убито почти шесть миллионов поляков. 


В секретном рапорте Сталину Жуков обвинял поляков в гибели Варшавы

Немцев в документе маршал Красной армии называет фашистскими варварами и изощренными садистами 17 января 2019

Показать комментарии