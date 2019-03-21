СМИ: В Минкомсвязи сложилась критическая ситуация с дисциплиной

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) сложилась критическая ситуация с дисциплиной, пожаловался департамент аппарата контроля правительства в письме, направленном на имя главы ведомства Константина Носкова. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию письма и источник, близкий к аппарату кабинета министров. По данным издания, доклады министерства поступают в правительство после окончания рабочего дня и с нарушением установленных сроков, а также некоторые из документов регистрируются задним числом.





Источник газеты «Ведомости» сообщил, что зачастую контрольное подразделение Минкомсвязи не знает о стадии подготовки докладов в правительство. Так, один из документов, по информации авторов письма, сотрудники департамента были вынуждены дорабатывать вместе с представителями министерства в субботу, хотя сроки по его подготовке истекли накануне. В итоге доклад, утверждает издание, был подписан, но зарегистрирован задним числом.





Кроме того, согласно данным на начало 2019 года, за последние три года доля исполненных в установленные сроки поручений президента России Владимира Путина снизилась с 45% до 34%, а кабинета министров — с 93% до 85%, отмечается в письме. При этом издание не уточняет, относятся ли эти цифры к работе Минкомсвязи.​





В конце письма, утверждает газета, департамент контроля из аппарата правительства приходит к выводу, что руководство Минкомсвязи подходит к исполнению поручений формально, в министерстве слабая дисциплина, а его сотрудники не несут персональной ответственности. Константина Носкова просят навести порядок в подчиненном ему ведомстве и принять соответствующие меры, подчеркивает издание.





Источник «Ведомостей» в Минкомсвязи прокомментировал ситуацию с просроченными поручениями. По его словам, во второй половине 2018 года их стало меньше, хотя самих поручений стало больше. При этом он отметил, что руководство ведомства принимает все меры для снижения числа таких случаев. Глава министерства, как указал собеседник газеты, каждую неделю проводит оперативные совещания с сотрудниками и по каждому факту нарушения дисциплины проводятся служебные проверки.