РЖД построит единый офис площадью больше двух башен «Федерация» в «Москва-Сити»

РЖД планирует построить на грузовом дворе возле Рижского железнодорожного вокзала в Москве единый офис общей площадью около 450 тысяч квадратных метров, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в государственной компании. Проект, стоимость которого оценивается в 72 миллиарда рублей, получил название «РЖД-сити», утверждают собеседники издания. По их словам, на его финансирование компания собирается потратить около 10% от расчетной стоимости, остальные средства планируется привлечь от девелоперов и банков.





Идея строительства единого офиса РЖД, в котором будут работать все дочерние структуры государственной компании, прорабатывалась много лет, однако до конкретики она дошла только в этом году, утверждают источники газеты. Проект назван «РЖД-сити» и просчитывается как коммерческий со своими сроками и окупаемостью, отметил сотрудник компании. Его оценочная стоимость составляет порядка 72 миллиардов рублей, из которых РЖД планирует вложить не менее 10%, остальные средства будут привлечены из внешних источников, в том числе от девелоперов и банков. «Общая площадь «РЖД-сити» — 450 тысяч квадратных метров... Это больше двух башен «Федерация» в «Москва-Сити», — рассказал собеседник издания.





О строительстве на месте бывшего Рижского железнодорожного грузового двора жилого квартала в феврале 2016 года сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, планы по постройке на месте грузового двора 120-130 тысяч квадратных метров жилья прорабатывались с руководством РЖД.