Поклонская планирует зарегистрировать право на «Няш-мяш — Крым наш»

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о планах зарегистрировать появившийся в 2014 году и посвященный ей интернет-мем «няш-мяш» в качестве бренда Крыма. Об этом политик рассказала в интервью РИА Новости. По ее словам, она не преследует коммерческого интереса в его использовании, но надеется, что он поможет продвинуть на рынке товары крымских производителей.





«Я «няш-мяш» долго не принимала, но все-таки он меня нашел, догнал. Это ассоциация, конечно же, со мной... Так он ко мне пристал, что мы сейчас действительно задумываемся с мужем над тем, чтобы зарегистрировать право на «Няш-мяш — Крым наш», — рассказала в интервью Поклонская.





Политик добавила, что никакого коммерческого интереса в использовании интернет-мема «няш-мяш» нет, однако он может помочь продвинуть крымского производителя и его товары на рынке. «Ассоциация «Няш-мяш — Крым наш» — это опять Крым, опять патриотизм, опять крымская весна», — подчеркнула она.





Ранее комбинат «Крымская роза» выпустил приуроченную к годовщине воссоединения Крыма с Россией лимитированную серию косметической продукции. На этикетке цветочной воды из лепестков роз изображена Наталья Поклонская и надпись «Няш-мяш — Крым наш». После этого в беседе с корреспондентом агентства «Крыминформ» политик не исключила, что в будущем этот мем может быть зарегистрирован в качестве торговой марки.