Поклонская планирует зарегистрировать право на «Няш-мяш — Крым наш»

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о планах зарегистрировать появившийся в 2014 году и посвященный ей интернет-мем «няш-мяш» в качестве бренда Крыма. Об этом политик рассказала в интервью РИА Новости. По ее словам, она не преследует коммерческого интереса в его использовании, но надеется, что он поможет продвинуть на рынке товары крымских производителей.
«Я «няш-мяш» долго не принимала, но все-таки он меня нашел, догнал. Это ассоциация, конечно же, со мной... Так он ко мне пристал, что мы сейчас действительно задумываемся с мужем над тем, чтобы зарегистрировать право на «Няш-мяш — Крым наш», — рассказала в интервью Поклонская.
Политик добавила, что никакого коммерческого интереса в использовании интернет-мема «няш-мяш» нет, однако он может помочь продвинуть крымского производителя и его товары на рынке. «Ассоциация «Няш-мяш — Крым наш» — это опять Крым, опять патриотизм, опять крымская весна», — подчеркнула она.
Ранее комбинат «Крымская роза» выпустил приуроченную к годовщине воссоединения Крыма с Россией лимитированную серию косметической продукции. На этикетке цветочной воды из лепестков роз изображена Наталья Поклонская и надпись «Няш-мяш — Крым наш». После этого в беседе с корреспондентом агентства «Крыминформ» политик не исключила, что в будущем этот мем может быть зарегистрирован в качестве торговой марки.
Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года после публикации на YouTube-канале пользователя Enjoykin видеоролика, включавшего в себя помимо прочего фрагменты интервью Поклонской. На этот ролик он наложил измененную озвучку фраз Поклонской, с музыкой, в основу которой лег рифф из песни Daft Punk Instant Crush, составив из ее слов песню, которую он назвал Nyash Myash. За сутки видео собрало более одного миллиона просмотров, а к 2019 году — более 40 миллионов. Кроме того, в начале августа 2015 года про Поклонскую был снят мультфильм в стиле аниме.