Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила президента принять ее отставку

«Я семь лет на посту губернатора Мурманской области, и в этом году истекает срок моих полномочий. В связи с этим мною были приняты два очень важных решения. Первое: я не буду участвовать в выборах, ­– сказала она. – Второе: не дожидаясь выборов, я попросила президента страны о досрочной отставке... Я добровольна написала заявление о своей отставке».





По ее словам, «так будет лучше» для региона: «Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости. Многое было сделано за эти семь лет. Безусловно, были и недочеты, и ошибки, без них никуда! Но я считаю, что наши успехи перевешивают наши недочеты и промахи».





Губернатор напомнила об успехах своей команды, в том числе о модернизации транспортной системы и увеличении размеров соцвыплат. Следующий руководитель области и его помощники «будут получать дивиденды» от той работы, которую проделала Ковтун и ее соратники, заметила она.





Ковтун сказала, что понимает, почему в СМИ было так много слухов о ее отставке в марте. Она предположила, что это может быть связано с «усталостью» общественности от начальника, который долго находится на своем посту. Губернатор также сказала, что готова продолжить свою карьеру в другом месте, но после отдыха.





«У меня такой богатый опыт, что я могу себя реализовать и в политике, и в управлении», — отметила Ковтун.