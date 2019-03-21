Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила президента принять ее отставку

Руководитель Мурманской области Марина Ковтун на пресс-конференции заявила, что написала заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор попросила президента России Владимира Путина принять ее отставку. Она сказала, что высоко оценивает качество своей работы на посту регионального руководителя и намерена отдохнуть после отставки.
«Я семь лет на посту губернатора Мурманской области, и в этом году истекает срок моих полномочий. В связи с этим мною были приняты два очень важных решения. Первое: я не буду участвовать в выборах, – сказала она. – Второе: не дожидаясь выборов, я попросила президента страны о досрочной отставке... Я добровольна написала заявление о своей отставке».
По ее словам, «так будет лучше» для региона: «Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости. Многое было сделано за эти семь лет. Безусловно, были и недочеты, и ошибки, без них никуда! Но я считаю, что наши успехи перевешивают наши недочеты и промахи».
Губернатор напомнила об успехах своей команды, в том числе о модернизации транспортной системы и увеличении размеров соцвыплат. Следующий руководитель области и его помощники «будут получать дивиденды» от той работы, которую проделала Ковтун и ее соратники, заметила она.
Ковтун сказала, что понимает, почему в СМИ было так много слухов о ее отставке в марте. Она предположила, что это может быть связано с «усталостью» общественности от начальника, который долго находится на своем посту. Губернатор также сказала, что готова продолжить свою карьеру в другом месте, но после отдыха.
«У меня такой богатый опыт, что я могу себя реализовать и в политике, и в управлении», — отметила Ковтун.
Марина Ковтун родилась в Мурманске 10 марта 1962 года. В 1986 году она получила диплом Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ (ныне – Московский гуманитарный университет). В 2001 году Ковтун закончила Северо-Западную академию государственной службы (ныне – Северо-Западный институт, филиал РАНХиГС) по специальности «государственное и муниципальное управление».
В 1990-е и в начале 2000-х годов Ковтун занимала разные должности в правительстве Мурманской области, а также в Москве. 4 апреля 2012 году она была назначена врио губернатора Мурманской области, а 13 апреля того же года депутаты Мурманской областной думы утвердил Ковтун в качестве нового главы региона. В 2014 года она переизбралась на пост губернатора области. В 2015 году Ковтун была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В конце марта Владимир Путин принял отставку нескольких региональных руководителей. Так свои кресла освободили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Республики Алтай Александр Бердников и руководитель Калмыкии Алексей Орлов. На правах врио на должность губернатора Челябинской области был назначен Алексей Текслер. Исполняющими обязанности глав Республики Алтай и Калмыкии были утверждены Олег Хорохордин и Бату Хасиков соответственно.