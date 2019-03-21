Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал прошение об отставке

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил президенту России Владимиру Путину прошение об отставке, сообщается на портале правительства региона. Там опубликовано обращение Берга к оренбуржцам, в котором он благодарит их за доверие на выборах и «колоссальную поддержку». Берг стал пятым руководителем региона, объявившим об уходе с поста на текущей неделе. Ранее 21 марта о своем решении прекратить полномочия заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, а накануне посты покинули губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Республики Алтай Александр Бердников и глава Калмыкии Алексей Орлов.





«В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей», — говорится в обращении Берга. Он отметил, что руководил Оренбургской областью с 2010 года и регион является ему родным: «Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки».





Берг перечислил улучшения в жизни области, которые произошли за годы его губернаторства. «Мы с вами сделали многое: строили школы и детские сады, дороги и больницы, создавали комфортную городскую среду. В фокусе внимания правительства области всегда был человек, его здоровье, благополучие и комфорт. Я думаю, многое получилось. Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране. Мы создали крепкую образовательную базу, и сегодня Оренбуржье — третье в стране по результатам ЕГЭ. Мы серьезно расширили спектр высокотехнологичной медицинской помощи», — написал он.





Уходящий губернатор попросил оренбуржцев сохранять «уникальную особенность» области — «межнациональный мир и дружбу». Он также пообещал, что на любых постах в дальнейшем будет отстаивать интересы своих земляков. «Горжусь, что являюсь оренбуржцем, жителем богатого и сильного региона — сердца Евразии», — подчеркнул Берг.