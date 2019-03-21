Володин назвал «дурью и глупостью» введенные Украиной санкции

Комментируя введенные Украиной санкции против России, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в них нет ни смысла, ни логики и отвечать на «дурь и глупость» Киева нельзя симметрично. По его словам, это решение украинских властей продиктовано политическим бессилием руководства страны и лежит в логике избирательной кампании.
«К ним [санкциям] можно относиться как к решениям сугубо политическим, причем пустопорожним. В них нет ни смысла, ни логики. Эти пустопорожние решения, основанные на политическом популизме, говорят о бессилии тех, кто их принимает», — сказал Володин журналистам.
Спикер отметил, что украинское руководство в последнее время принимает решения о введении санкций на основе «каких-то эмоций», а не сформулированных претензиях. «На дурь и глупость нельзя отвечать симметрично, поэтому надо, во-первых, подумать, и вообще принимать решения, исходя из интересов нашей страны. А с другой стороны, мы основываемся на принципах совершенно понятных в выстраивании отношений с другими странами», — подчеркнул он и добавил, что Россия придерживается принципа невмешательства и дружественных отношений, построенных на уважении.
На действия украинских властей оказывает влияние избирательная кампания, считает Володин, в которой действующий президент Украины Петр Порошенко является аутсайдером. «Заявление это, заявления предыдущие, провокация в Керченском проливе — это все из-за поступков, которые делает политик для того, чтобы сохранить личную власть, — предположил спикер. — Скорее всего, эта истерия будет нагнетаться, потому что совершенно очевидно, что победить честно у него не получится».
Украинский президент 20 марта утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении дополнительных санкций против ряда российских компаний, бизнесменов, политиков, чиновников, военных и представителей правоохранительных органов. 21 марта президентский указ опубликован в официальной прессе и вступил в силу.
Всего в список ограничений попали 848 физических и 294 юридических лица, которые, по мнению украинского руководства, имеют отношение к строительству Крымского моста, принимали участие в задержании украинских моряков или посещали Крым. В санкционный список Киева попали спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Козак, главы «Роснефти» и «Ростеха» Игорь Сечин и Сергей Чемезов, целый ряд других российских политиков и бизнесменов.
США 15 марта ужесточили санкции против России в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, «аннексией» Крыма, а также поддержкой «незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины». В список ограничений внесли восемь организаций и шесть физлиц, среди них — замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев. Также в этот день антироссийские санкции ввел Европейский союз. ЕС считает восьмерых россиян причастными к задержанию украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.