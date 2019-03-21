Володин назвал «дурью и глупостью» введенные Украиной санкции

Комментируя введенные Украиной санкции против России, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в них нет ни смысла, ни логики и отвечать на «дурь и глупость» Киева нельзя симметрично. По его словам, это решение украинских властей продиктовано политическим бессилием руководства страны и лежит в логике избирательной кампании.





«К ним [санкциям] можно относиться как к решениям сугубо политическим, причем пустопорожним. В них нет ни смысла, ни логики. Эти пустопорожние решения, основанные на политическом популизме, говорят о бессилии тех, кто их принимает», — сказал Володин журналистам.





Спикер отметил, что украинское руководство в последнее время принимает решения о введении санкций на основе «каких-то эмоций», а не сформулированных претензиях. «На дурь и глупость нельзя отвечать симметрично, поэтому надо, во-первых, подумать, и вообще принимать решения, исходя из интересов нашей страны. А с другой стороны, мы основываемся на принципах совершенно понятных в выстраивании отношений с другими странами», — подчеркнул он и добавил, что Россия придерживается принципа невмешательства и дружественных отношений, построенных на уважении.





На действия украинских властей оказывает влияние избирательная кампания, считает Володин, в которой действующий президент Украины Петр Порошенко является аутсайдером. «Заявление это, заявления предыдущие, провокация в Керченском проливе — это все из-за поступков, которые делает политик для того, чтобы сохранить личную власть, — предположил спикер. — Скорее всего, эта истерия будет нагнетаться, потому что совершенно очевидно, что победить честно у него не получится».