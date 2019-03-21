Путин назначил врио глав Оренбургской и Мурманской областей

Денис Паслер родился в 1978 году в Североуральске. До назначения врио губернатора Оренбургской области был председателем правления ПАО «Т Плюс» – одной из крупнейших в РФ компаний в отрасли энергетики и теплоснабжения. В 2012-2016 годах Паслер занимал кресло председателя правительства Свердловской области. До этого, в начале двухтысячных годов, он работал в ЗАО «Североуральский завод ЖБИ», в ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз» и некоторых других крупных промышленных предприятиях Урала.





Андрей Чибис родился в 1979 году в Чебоксарах. Во второй половине девяностых годов учился на юриста в Московском университете потребительской кооперации. В начале двухтысячных годов занимался частной адвокатской практикой. Во второй половине двухтысячных годов работал на разных должностях в администрациях Рязанской области и Чувашской республики, а также в Минстрое. 5 декабря 2013 года Чибис был назначен на должность замминистра в Министерстве строительства. С декабря 2015 года занимал также кресло члена бюро комитета по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической Комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).