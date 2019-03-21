Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулах

Госдума во вторник, 19 марта, на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он был внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также представителями всех четырех парламентских фракций.





«Законопроект был разработан в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина. Президент подчеркнул, что никакая экономическая выгода банков не должна навредить людям. У тех, кто потерял возможность работать из-за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей», — отметил Вячеслав Володин.





Спикер Госдумы подчеркнул, что «данные нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу. На пленарном заседании этот аспект законопроекта вызвал у депутатов самое бурное обсуждение. По словам Володина, против того чтобы закон распространился на граждан, уже имеющих ипотечные кредиты, выступили представители банковского сообщества, включая председателя Центрального банка Российской Федерации Эльвиру Набиуллину.





«Если бы не вчерашнее решение президента, то мы с вами сегодня обсуждали бы вопрос только о грядущих договорных отношениях», — пояснил Володин, отметив, что именно из-за этого рассмотрение законопроекта переносилось. Также его не поддерживали в правительстве.





«Эту поправку предложил президент РФ. Она поддержана всеми политическими фракциями и будет внесена ко второму чтению. Люди, оказавшиеся в беде, не должны из-за долгов лишаться своего единственного жилья. Законопроектом вводится запрет в период действия ипотечных каникул на изъятие переданного в залог единственного жилья гражданина», — сообщил Володин.