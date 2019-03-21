Госдума приняла закон о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума

Госдума 21 марта в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который вводит поправки в закон «О государственной социальной помощи», предусматривающий индексацию пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера (ПМП) с 1 января 2019 года и введение единой методики расчета ПМП в регионах. Законопроект был подготовлен в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля.
Законопроект предполагает исключение из расчета социальной доплаты к пенсии общей суммы, получаемой на руки пенсионером, текущей индексации и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх величины установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера. Суммы индексации будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии при изменении ПМП в следующем году. При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх установленного ПМП.
Кроме того, в документе предлагается изменить порядок определения размера ПМП. Предполагается, что его величина будет устанавливаться ежегодно федеральным законом о бюджете страны и будет определяться на основании потребительской корзины пенсионера, а также индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги на основании прогноза социально-экономического развития страны.
Ранее Минтруд России подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты. Проект приказа является актом к законопроекту, предусматривающим индексацию пенсий сверх ПМП. После их вступления в силу сначала будет проводиться уравнивание с ПМП, а затем расчет социальной прибавки. Например, если пенсия составляет восемь тысяч рублей, а ПМП в регионе — 10 тысяч, то социальная доплата составит две тысячи рублей. При индексации пенсии и увеличении ПМП в последующих годах социальная доплата будет сначала увеличиваться на их величину и полученная прибавка будет суммироваться с прожиточным минимумом пенсионера, а не с пенсией, как было ранее.