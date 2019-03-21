Госдума приняла закон о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума

Госдума 21 марта в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который вводит поправки в закон «О государственной социальной помощи», предусматривающий индексацию пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера (ПМП) с 1 января 2019 года и введение единой методики расчета ПМП в регионах. Законопроект был подготовлен в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля.





Законопроект предполагает исключение из расчета социальной доплаты к пенсии общей суммы, получаемой на руки пенсионером, текущей индексации и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх величины установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера. Суммы индексации будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии при изменении ПМП в следующем году. При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх установленного ПМП.





Кроме того, в документе предлагается изменить порядок определения размера ПМП. Предполагается, что его величина будет устанавливаться ежегодно федеральным законом о бюджете страны и будет определяться на основании потребительской корзины пенсионера, а также индекса потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги на основании прогноза социально-экономического развития страны.