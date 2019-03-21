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ЦИК не разрешил Грудинину забрать депутатский мандат Алферова
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ЦИК не разрешил Грудинину забрать депутатский мандат Алферова

Передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину предлагало руководство КПРФ

Передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину предлагало руководство КПРФ
Павел Грудинин Фото: © Агенство Москва / Любимов Андрей

Центральная избирательная комиссия России не разрешила экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину забрать депутатский мандат в Госдуме, ранее принадлежавший академику Жоресу Алферову. В ЦИК объяснили, что Грудинин не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Алферов скончался в начале марта на 89-м году жизни, после этого руководство КПРФ предложило передать мандат депутата Госдумы участнику президентской гонки 2018 года.


«Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может», — заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии, цитата по ТАСС. Он сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами России и использовались другие иностранные финансовые инструменты. 


Павел Грудинин при регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году сообщил ЦИК, что не имеет иностранных счетов и не владеет зарубежными финансовыми инструментами, добавил Булаев. ЦИК, не имея возможности проверить эту информацию, зарегистрировал Грудинина кандидатом. «После проверки Федеральной налоговой службы мы получаем информацию о наличии вот такого количества [иностранных] счетов, которые были частично закрыты 19 августа, то есть значительно за сроками, когда он писал заявление, а часть — вообще до 5 января 2018 года», — добавил он.


«Мы принимаем решение в рамках правового поля... Я приглашал телеграммой на это заседание Павла Николаевича Грудинина, чтобы он мог высказать свою позицию. К сожалению, <...> он не счел возможным прийти и высказать свои возражения — не товарищей своих попросить за него оправдываться, а самому прийти и сказать: «Вы не правы, вы предъявляете мне претензии, на которые нет оснований», — цитирует зампреда Центризбиркома корреспондент Daily Storm.


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В феврале Павла Грудинина лишил мандата совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья. Это было сделано на основании представления прокуратуры, обнаружившей нарушения антикоррупционного законодательства, — по данным правоохранителей, Грудинин не указал сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе. Сам экс-кандидат в президенты России считает настоящей причиной того, что его лишили мандата, конфликт с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.


Грудинина избрали главой совета депутатов Видного в сентябре 2017 года. В 2018 году он участвовал в выборах президента России от КПРФ и занял второе место, набрав 11,82% голосов.


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