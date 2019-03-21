СКР возбудил уголовное дело против замглавы подмосковного Чехова

Против первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба СКР Московской области. По данным следствия, чиновник в 2015 году подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона лицу, которое не имело права на выкуп всего помещения. Кроме того, он предоставил покупателю рассрочку оплаты этой сделки сроком на 10 лет.





Утром 21 марта в администрацию Чеховского района Московской области в сопровождении бойцов группы «Альфа» пришли с обыском сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и СКР. Обыски прошли в кабинете Фриша и у него дома, а также в других помещениях управления. Чиновника задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете.