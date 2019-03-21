Володин: Недопустимо пренебрегать безопасностью и здоровьем детей ради экономической выгоды

Госдума 21 марта приняла в первом чтении поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по вопросу осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект вводит правило, по которому закупки услуг по организации детского оздоровительного отдыха можно осуществлять только путем проведения конкурса с ограниченным участием.





«Это значит, что поставщики должны будут пройти предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь — организации безопасного отдыха и высокого качества предоставляемых услуг», — пояснил Володин.





По его словам, «недопустимо, чтобы безопасностью и здоровьем детей пренебрегали ради экономической выгоды, закупая услуги у тех, кто предлагает самую низкую цену».





Володин напомнил, что накануне в думе была сформирована рабочая группа по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.





«Ее задача — комплексно, с участием представителей региональных и городских властей, экспертов проанализировать, какие еще корректировки нужны в закон о госзакупках, в том числе в части повышения их качества и прозрачности. Законопроект о закупках услуг для детских учреждений должен быть принят в ближайшее время, поскольку приближаются летние каникулы, и отдых наших детей должен быть организован на качественном уровне», — подчеркнул глава нижней палаты.