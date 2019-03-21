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Мэр Астаны: Мы останемся астанчанами
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Мэр Астаны: Мы останемся астанчанами

Бахыт Султанов поздравил жителей и гостей столицы Казахстана с праздником весны — Наурыз мейрамы

Бахыт Султанов поздравил жителей и гостей столицы Казахстана с праздником весны — Наурыз мейрамы
Столица Казахстана Астана Фото: © CC BY 4.0 / Ninaras

Мэр столицы Казахстана Бахыт Султанов считает, что жители Астаны останутся астанчанами даже при переименовании города в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом он заявил в поздравлении жителям и гостям казахской столицы с праздником весны — Наурыз мейрамы, опубликованном интернет-изданием «Елорда Инфо».


«Сегодня мы вступили в новый этап развития. Столица нашей Родины будет носить имя основоположника современного Казахстана. По предложению президента наш город переименовывается в Нурсултан... При этом мы — все жители столицы — остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин», — приводит слова Султанова «Елорда Инфо».


Мэр Астаны уточняет, что переименование казахской столицы — выражение благодарности и уважения первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за его «инициативу и реализацию идеи создания страны Великой степи, за все то, что он сделал для ее столицы».


В конце поздравления градоначальник пожелал жителям и гостям города крепкого здоровья, счастья, благополучия и того, чтобы праздник Наурыз мейрамы, который знаменует начало нового периода, принес в каждый дом радость и процветание.


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78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта подал в отставку с поста президента Казахстана. До выборов нового главы государства его обязанности будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. После вступления в должность 20 марта он выступил с инициативой о переименовании столицы республики Астаны в Нурсултан — в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Обе палаты парламента поддержали это решение в тот же день. Токаев также предложил установить в столице памятник первому президенту, присвоить ему звание «Народный Герой» и вручить Золотую звезду. Кроме того, все центральные улицы городов республики теперь должны носить имя первого президента.


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