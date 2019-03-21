Мэр Астаны: Мы останемся астанчанами

Мэр столицы Казахстана Бахыт Султанов считает, что жители Астаны останутся астанчанами даже при переименовании города в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом он заявил в поздравлении жителям и гостям казахской столицы с праздником весны — Наурыз мейрамы, опубликованном интернет-изданием «Елорда Инфо».





«Сегодня мы вступили в новый этап развития. Столица нашей Родины будет носить имя основоположника современного Казахстана. По предложению президента наш город переименовывается в Нурсултан... При этом мы — все жители столицы — остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин», — приводит слова Султанова «Елорда Инфо».





Мэр Астаны уточняет, что переименование казахской столицы — выражение благодарности и уважения первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за его «инициативу и реализацию идеи создания страны Великой степи, за все то, что он сделал для ее столицы».





В конце поздравления градоначальник пожелал жителям и гостям города крепкого здоровья, счастья, благополучия и того, чтобы праздник Наурыз мейрамы, который знаменует начало нового периода, принес в каждый дом радость и процветание.