Зюганов после заседания ЦИК заявил, что в России организуют майдан

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, после того как Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, заявил, что влиятельные силы либерального толка организуют в стране майдан. Зюганов также сказал, что два-три человека из администрации президента России «пальцем тычут всем, в том числе ЦИКу». Ранее Центризбирком объяснил, что Грудинину нельзя передать депутатский мандат, потому что он не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зюганов заявил, что близкие экс-кандидата в президенты делали операции за рубежом.
«Участвовали в спектакле, который именуется российской демократией. Очень влиятельные силы либерального толка организуют в России майдан. В данном случае принятие такого решения, по сути дела, перечеркивает и президентские выборы», — цитирует Зюганова корреспондент Daily Storm. Лидер КПРФ напомнил, что Владимир Путин победил на президентских выборах 2018 года «с хорошим результатом», а Павел Грудинин занял второе место, набрав почти девять миллионов голосов. «Чтобы попасть депутатом в Думу, надо было набрать примерно 200-250 тысяч голосов», — добавил он.
По словам Зюганова, все вернулось к худшим временам 90-х годов. «Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИКу. Он берет под козырек и начинает заниматься инсинуацией», – сказал он.
«Аргументация членов ЦИК не выдерживает никакой критики. Господин Булаев послан «Единой Россией» для того, чтобы ЦИК превратить в трагикомедию, — заявил Геннадий Зюганов. — Вспоминают [иностранные] счета [Грудинина] нескольколетней давности — за эти счета невозможно две-три операции за рубежом сделать. Грудинин делал близким там операции, мы им доказывали и показывали».
Зюганов напомнил, что в ходе президентской кампании налоговая служба уже проверяла счета Павла Грудинина. «За 20 лет вывернули все карманы и всех допросили, ничего серьезного не нашли. Президент говорит: «Не кошмарьте бизнес» — здесь девять комиссий допрашивают, не дают возможность нормально работать», — возмутился он.
Ранее 21 марта Центральная избирательная комиссия России не разрешила экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину забрать депутатский мандат в Госдуме, ранее принадлежавший академику Жоресу Алферову. Алферов скончался в начале марта на 89-м году жизни, после этого руководство КПРФ предложило передать мандат депутата Госдумы участнику президентской гонки 2018 года.
В ЦИК объяснили, что Грудинин не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зампред ЦИК Николай Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами России и использовались другие иностранные финансовые инструменты.
В феврале Павла Грудинина лишил мандата совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья. Это было сделано на основании представления прокуратуры, обнаружившей нарушения антикоррупционного законодательства, — по данным правоохранителей, Грудинин не указал сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе. Сам экс-кандидат в президенты России считает настоящей причиной того, что его лишили мандата, конфликт с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Грудинина избрали главой совета депутатов Видного в сентябре 2017 года. В 2018 году он участвовал в выборах президента России от КПРФ и занял второе место, набрав 11,82% голосов.