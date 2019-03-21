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Зюганов после заседания ЦИК заявил, что в России организуют майдан
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Зюганов после заседания ЦИК заявил, что в России организуют майдан

Лидер КПРФ осудил решение Центризбиркома об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину

Лидер КПРФ осудил решение Центризбиркома об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Коллаж: © Daily Storm / Марина Митякова, фото: © Агенство Москва / Андрей Любимов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, после того как Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, заявил, что влиятельные силы либерального толка организуют в стране майдан. Зюганов также сказал, что два-три человека из администрации президента России «пальцем тычут всем, в том числе ЦИКу». Ранее Центризбирком объяснил, что Грудинину нельзя передать депутатский мандат, потому что он не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зюганов заявил, что близкие экс-кандидата в президенты делали операции за рубежом.


«Участвовали в спектакле, который именуется российской демократией. Очень влиятельные силы либерального толка организуют в России майдан. В данном случае принятие такого решения, по сути дела, перечеркивает и президентские выборы», — цитирует Зюганова корреспондент Daily Storm. Лидер КПРФ напомнил, что Владимир Путин победил на президентских выборах 2018 года «с хорошим результатом», а Павел Грудинин занял второе место, набрав почти девять миллионов голосов. «Чтобы попасть депутатом в Думу, надо было набрать примерно 200-250 тысяч голосов», — добавил он.


По словам Зюганова, все вернулось к худшим временам 90-х годов. «Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИКу. Он берет под козырек и начинает заниматься инсинуацией», –  сказал он.


«Аргументация членов ЦИК не выдерживает никакой критики. Господин Булаев послан «Единой Россией» для того, чтобы ЦИК превратить в трагикомедию, — заявил Геннадий Зюганов. — Вспоминают [иностранные] счета [Грудинина] нескольколетней давности — за эти счета невозможно две-три операции за рубежом сделать. Грудинин делал близким там операции, мы им доказывали и показывали».


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Зюганов напомнил, что в ходе президентской кампании налоговая служба уже проверяла счета Павла Грудинина. «За 20 лет вывернули все карманы и всех допросили, ничего серьезного не нашли. Президент говорит: «Не кошмарьте бизнес» — здесь девять комиссий допрашивают, не дают возможность нормально работать», — возмутился он.


Ранее 21 марта Центральная избирательная комиссия России не разрешила экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину забрать депутатский мандат в Госдуме, ранее принадлежавший академику Жоресу Алферову. Алферов скончался в начале марта на 89-м году жизни, после этого руководство КПРФ предложило передать мандат депутата Госдумы участнику президентской гонки 2018 года.


В ЦИК объяснили, что Грудинин не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зампред ЦИК Николай Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами России и использовались другие иностранные финансовые инструменты. 


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В феврале Павла Грудинина лишил мандата совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья. Это было сделано на основании представления прокуратуры, обнаружившей нарушения антикоррупционного законодательства, — по данным правоохранителей, Грудинин не указал сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе. Сам экс-кандидат в президенты России считает настоящей причиной того, что его лишили мандата, конфликт с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.


Грудинина избрали главой совета депутатов Видного в сентябре 2017 года. В 2018 году он участвовал в выборах президента России от КПРФ и занял второе место, набрав 11,82% голосов.


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