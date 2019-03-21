Зюганов после заседания ЦИК заявил, что в России организуют майдан

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, после того как Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, заявил, что влиятельные силы либерального толка организуют в стране майдан. Зюганов также сказал, что два-три человека из администрации президента России «пальцем тычут всем, в том числе ЦИКу». Ранее Центризбирком объяснил, что Грудинину нельзя передать депутатский мандат, потому что он не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зюганов заявил, что близкие экс-кандидата в президенты делали операции за рубежом.





«Участвовали в спектакле, который именуется российской демократией. Очень влиятельные силы либерального толка организуют в России майдан. В данном случае принятие такого решения, по сути дела, перечеркивает и президентские выборы», — цитирует Зюганова корреспондент Daily Storm. Лидер КПРФ напомнил, что Владимир Путин победил на президентских выборах 2018 года «с хорошим результатом», а Павел Грудинин занял второе место, набрав почти девять миллионов голосов. «Чтобы попасть депутатом в Думу, надо было набрать примерно 200-250 тысяч голосов», — добавил он.





По словам Зюганова, все вернулось к худшим временам 90-х годов. «Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИКу. Он берет под козырек и начинает заниматься инсинуацией», – сказал он.





«Аргументация членов ЦИК не выдерживает никакой критики. Господин Булаев послан «Единой Россией» для того, чтобы ЦИК превратить в трагикомедию, — заявил Геннадий Зюганов. — Вспоминают [иностранные] счета [Грудинина] нескольколетней давности — за эти счета невозможно две-три операции за рубежом сделать. Грудинин делал близким там операции, мы им доказывали и показывали».