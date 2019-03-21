МИД Турции назвал клеветой заявление президента Чехии о связях Анкары с ИГ

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил, что высказывания президента Чехии Милоша Земана о поддержке Анкарой боевиков из ИГ* являются ложью и клеветой. Земан, выступая 19 марта перед жителями городка Винтиржов на западе Чешской Республики, заявил, что Турция является «фактическим союзником ИГ», а турецкая армия и правоохранители атакуют курдов, которые борются с исламистами. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, по словам Земана, «поставил на исламизацию Турции».





«Мы решительно осуждаем не соответствующие действительности, ложные и клеветнические заявления президента Чехии Милоша Земана по отношению к нашей стране и нашему президенту, — приводит РИА Новости слова Аксоя. — Это несовместимо с нашими традиционными дружескими и союзническими отношениями с Чехией».





По словам представителя турецкого дипломатического ведомства, Турция ведет борьбу с исламистами и «способствует безопасности Европы». Турецкими военными и правоохранителями уничтожено около четырех тысяч боевиков ИГ, заметил Аксой. Он также сказал, что европейским политикам, когда они делают громкие заявления о «связях Турции с ИГ», «следует опираться на факты, а не на клевету и безосновательные обвинения».