МИД Турции назвал клеветой заявление президента Чехии о связях Анкары с ИГ

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил, что высказывания президента Чехии Милоша Земана о поддержке Анкарой боевиков из ИГ* являются ложью и клеветой. Земан, выступая 19 марта перед жителями городка Винтиржов на западе Чешской Республики, заявил, что Турция является «фактическим союзником ИГ», а турецкая армия и правоохранители атакуют курдов, которые борются с исламистами. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, по словам Земана, «поставил на исламизацию Турции».
«Мы решительно осуждаем не соответствующие действительности, ложные и клеветнические заявления президента Чехии Милоша Земана по отношению к нашей стране и нашему президенту, — приводит РИА Новости слова Аксоя. — Это несовместимо с нашими традиционными дружескими и союзническими отношениями с Чехией».
По словам представителя турецкого дипломатического ведомства, Турция ведет борьбу с исламистами и «способствует безопасности Европы». Турецкими военными и правоохранителями уничтожено около четырех тысяч боевиков ИГ, заметил Аксой. Он также сказал, что европейским политикам, когда они делают громкие заявления о «связях Турции с ИГ», «следует опираться на факты, а не на клевету и безосновательные обвинения».
Земан сделал свое заявление 19 марта. Он сказал, что Турция помогала ИГ, в частности, в осуществлении сделок по продаже сирийской и иракской нефти.
«Именно Турция, несмотря на то что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, в который маловероятно, что будет принята, выступала посредником в логистических операциях по снабжению ИГ, когда [группировка] оккупировала значительную часть Сирии и Ирака. Это был, например, вывоз нефти [c занятой террористами территории], — сказал Земан. — [Турция] — Это уже, скорее, государство, которое исповедует исламскую идеологию. И из этого следует, что оно близко к исламистским радикалам, а из этого логически вытекает, что она, наоборот, нападает на курдов».
20 марта в посольстве Турции в Чехии выразили протест в связи с заявлением Земана. Посол Ахмед Неджати Бигали сказал, что Турция является одним из ключевых членов международной коалиции, борющейся с ИГ.
Земан и ранее позволял себе резкие высказывания в адрес Турции и ее руководства. Так, в 2015 году, после уничтожения силами турецкой ПВО российского самолета Су-24, он сказал, что Анкара помогает ИГ. В том же году он высказался резко против вступления Турции в ЕС.
Турция является членом НАТО с 1952 года. Чехия присоединилась к Североатлантическому альянсу после распада Организации Варшавского договора и краха социалистической системы в Европе — в 1999 году.
*«Исламское государство» (ИГ)— террористическая организация, запрещена в России.