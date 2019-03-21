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Кремль прокомментировал статью Bloomberg о сохранении власти Путиным
Новости

Кремль прокомментировал статью Bloomberg о сохранении власти Путиным

Дмитрий Песков назвал ее «вольными упражнениями» и не имеющей отношения к обсуждаемым в администрации президента темам

Дмитрий Песков назвал ее «вольными упражнениями» и не имеющей отношения к обсуждаемым в администрации президента темам
Коллаж: © Daily Storm / Марина Митякова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о якобы изучении в Кремле различных вариантов, в том числе объединение РФ и Белоруссии, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года, заявил, что в администрации главы государства напряженная повестка дня и озвученные в статье предположения не имеют к ней никакого отношения. Также он отметил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил в известность Путина о решении уйти в отставку за несколько часов до публичного объявления об этом.


«Мы ознакомились [с публикацией Bloomberg], но это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — сказал Песков в ходе своего ежедневного брифинга. По его словам, в президентской администрации напряженная рабочая повестка дня, направленная на реализацию майских указов главы государства, сроки которых не рассчитаны на десятилетия, а ограничены месяцами.


Песков также пояснил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проинформировал президента РФ Владимира Путина о своем решении подать в отставку по телефону за несколько часов до публичного объявления об этом и не советовался с ним по этому вопросу. Кроме того, пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что во время телефонного разговора глав государств кандидатура преемника казахского президента не обсуждалась.


«Нет, Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи, — сказал Песков. — Он посчитал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора».


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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, сообщило, что в администрации российского президента прорабатываются варианты оставления у власти Владимира Путина после 2024 года. В качестве одного из сценариев они называли объединение РФ и Белоруссии в единое государство, во главе которого станет Путин.


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