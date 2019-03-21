Кремль прокомментировал статью Bloomberg о сохранении власти Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о якобы изучении в Кремле различных вариантов, в том числе объединение РФ и Белоруссии, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года, заявил, что в администрации главы государства напряженная повестка дня и озвученные в статье предположения не имеют к ней никакого отношения. Также он отметил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил в известность Путина о решении уйти в отставку за несколько часов до публичного объявления об этом.





«Мы ознакомились [с публикацией Bloomberg], но это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — сказал Песков в ходе своего ежедневного брифинга. По его словам, в президентской администрации напряженная рабочая повестка дня, направленная на реализацию майских указов главы государства, сроки которых не рассчитаны на десятилетия, а ограничены месяцами.





Песков также пояснил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проинформировал президента РФ Владимира Путина о своем решении подать в отставку по телефону за несколько часов до публичного объявления об этом и не советовался с ним по этому вопросу. Кроме того, пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что во время телефонного разговора глав государств кандидатура преемника казахского президента не обсуждалась.





«Нет, Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи, — сказал Песков. — Он посчитал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора».