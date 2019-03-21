Госдума создала согласительную комиссию по закону о хостелах

Госдума приняла постановление о создании согласительной комиссии вместе с Советом Федерации для доработки законопроекта о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов, который ранее отклонили сенаторы. В рамках комиссии парламентариям до 29 марта необходимо будет договориться о новой дате вступления в силу этого закона.
Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, сопредседатель согласительной комиссии, заявила, что решение о новой дате вступления в силу закона может быть принято уже 25 марта. «Мы договорились, что в понедельник [25 марта]<...> в 16:00 у нас состоится, в случае принятия сейчас этого проекта постановления, заседание согласительной комиссии», — цитирует Хованскую Dumatv.
«Если не удастся договориться с сенаторами о [вступлении в силу закона] 1 июля, Госдума оставляет за собой право преодолеть вето Совета Федерации», — сказал участник заседания по созданию согласительной комиссии, цитата по «Интерфаксу».
Думские фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» посчитали нецелесообразным обсуждать иную дату начала работы закона о запрете хостелов и заявили о необходимости преодолеть вето Совфеда, пишет агентство. Ранее предполагалось, что закон вступит в силу после подписания президентом.
Сенаторы 13 марта отклонили законопроект, одобренный Госдумой. Против проекта проголосовал 151 сенатор, двое высказались за его принятие, четверо воздержались. Комментируя итоги голосования, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата в целом поддерживает закон, но просит перенести срок его вступления в силу на начало 2020 года, чтобы создать переходный период для бизнеса.
По информации Daily Storm, порядка 80% хостелов Санкт-Петербурга расположены в жилых домах. Как показал опрос ВЦИОМ, 70% россиян выступают против размещения хостелов в многоквартирных домах. При этом среди опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля таких респондентов составила 80%. Среди основных претензий жители многоэтажек называют «большое количество посторонних, непонятный контингент», а также «шум, курение, распитие алкоголя».
В ходе исследования также выяснилось, что жильцы многоквартирных домов выступают за то, чтобы у хостелов был отдельный вход, и оборудование их дополнительной шумоизоляцией, что предусмотрено принятым Госдумой в третьем чтении законопроектом. Поддержку решению нижней палаты распространить действие закона на все хостелы и мини-гостиницы, включая действующие, высказали 59% опрошенных, а в Москве и Санкт-Петербурге — 68% респондентов.