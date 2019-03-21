Госдума создала согласительную комиссию по закону о хостелах

Госдума приняла постановление о создании согласительной комиссии вместе с Советом Федерации для доработки законопроекта о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов, который ранее отклонили сенаторы. В рамках комиссии парламентариям до 29 марта необходимо будет договориться о новой дате вступления в силу этого закона.





Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, сопредседатель согласительной комиссии, заявила, что решение о новой дате вступления в силу закона может быть принято уже 25 марта. «Мы договорились, что в понедельник [25 марта]<...> в 16:00 у нас состоится, в случае принятия сейчас этого проекта постановления, заседание согласительной комиссии», — цитирует Хованскую Dumatv.





«Если не удастся договориться с сенаторами о [вступлении в силу закона] 1 июля, Госдума оставляет за собой право преодолеть вето Совета Федерации», — сказал участник заседания по созданию согласительной комиссии, цитата по «Интерфаксу».





Думские фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» посчитали нецелесообразным обсуждать иную дату начала работы закона о запрете хостелов и заявили о необходимости преодолеть вето Совфеда, пишет агентство. Ранее предполагалось, что закон вступит в силу после подписания президентом.