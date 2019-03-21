Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

«Она была невероятно искренней. Даже если было плохо, она всегда улыбалась. Я даже не догадывался <…> Про ее болезнь я вообще узнал, наверное, последним, настолько мужественно она скрывала, годами. Поэтому это, может быть, так неожиданно все, такой стресс для всех, для меня в том числе», — цитирует ТАСС слова Киркорова.