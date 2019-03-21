Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Певицу Юлию Началову, умершую 16 марта от остановки сердца, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с исполнительницей пришли около тысячи человек, среди них звезды российского шоу-бизнеса и бывшие мужья Началовой — певец Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин. Также на похороны приехал судья Владимир Кудря, с которым Началова рассталась в прошлом году.
Как сообщает агентство «Москва», почтить память Началовой пришли много знаменитостей: певица Лариса Долина, артисты цирка братья Запашные, музыкальные продюсеры Бари Алибасов и Андрей Разин, актер Александр Михайлов, актриса Елена Борщова, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков, Надя Ручка, Влад Топалов, Анастасия Стоцкая, Зара, Жасмин, экс-участники групп «На-На» и «Премьер-министр», Ирина Салтыкова, Алексей Глызин, шоумен Александр Песков и другие.
«Она была невероятно искренней. Даже если было плохо, она всегда улыбалась. Я даже не догадывался <…> Про ее болезнь я вообще узнал, наверное, последним, настолько мужественно она скрывала, годами. Поэтому это, может быть, так неожиданно все, такой стресс для всех, для меня в том числе», — цитирует ТАСС слова Киркорова.
С прощальной речью, как сообщает издание Vokrug TV, выступила пиар-менеджер Началовой Анна Исаева. Она отметила, что проститься с певицей захотели очень многие, в том числе приехали люди из родного города Началовой — Воронежа. Также Исаева сообщила, что они подавали документы на звание заслуженной артистки для Началовой, но «не успели». «Может, ей дадут посмертно звание, мы были бы рады», — добавила Исаева, подчеркнув, что перед смертью певицы она пообещала помочь Началовой «в одном вопросе».
«Я знал о здоровье. Накануне смерти она отвечала на звонки, но новости были позитивные. Никогда не жаловалась на болезнь», – прокомментировал смерть Началовой изданию «Дни.ру» Эдгард Запашный.
Юлия Началова скончалась вечером 16 марта в московской больнице. Ей было 38 лет. О смерти певицы сообщила ее пиар-директор Анна Исаева в своем Instagram. Причиной смерти эстрадной артистки стала остановка сердца после перенесенной операции на ноге.
Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Она с двух лет начала заниматься вокалом под руководством своего отца Виктора Началова. С пяти лет Юля начала петь на профессиональной сцене в составе ансамбля «Карусель» при Воронежской филармонии. В 1991-1992 году победила в конкурсе «Утренняя звезда», там она познакомилась с Ириной Понаровской, помогавшей юной певице.
Особую известность Юлии Началовой принесли композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Также девушка была ведущей ток-шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1», в 2015 году вела «Два голоса» на СТС. В 2003 году была участницей реалити-шоу «Последний герой». В 2000-х годах с помощью Филиппа Киркорова записала англоязычный альбом Wild Butterfly. Последними съемками певицы на телевидении стало ее участие в шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ и финале сезона шоу «Один в один», где она выступила в роли наставницы.