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Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
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Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Поклонники и друзья проводили исполнительницу в последний путь овациями

Поклонники и друзья проводили исполнительницу в последний путь овациями

Певицу Юлию Началову, умершую 16 марта от остановки сердца, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с исполнительницей пришли около тысячи человек, среди них звезды российского шоу-бизнеса и бывшие мужья Началовой — певец Дмитрий Ланской и футболист Евгений Алдонин. Также на похороны приехал судья Владимир Кудря, с которым Началова рассталась в прошлом году.



Как сообщает агентство «Москва», почтить память Началовой пришли много знаменитостей: певица Лариса Долина, артисты цирка братья Запашные, музыкальные продюсеры Бари Алибасов и Андрей Разин, актер Александр Михайлов, актриса Елена Борщова, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков, Надя Ручка, Влад Топалов, Анастасия Стоцкая, Зара, Жасмин, экс-участники групп «На-На» и «Премьер-министр», Ирина Салтыкова, Алексей Глызин, шоумен Александр Песков и другие.



«Она была невероятно искренней. Даже если было плохо, она всегда улыбалась. Я даже не догадывался <…> Про ее болезнь я вообще узнал, наверное, последним, настолько мужественно она скрывала, годами. Поэтому это, может быть, так неожиданно все, такой стресс для всех, для меня в том числе», цитирует ТАСС слова Киркорова.



С прощальной речью, как сообщает издание Vokrug TV, выступила пиар-менеджер Началовой Анна Исаева. Она отметила, что проститься с певицей захотели очень многие, в том числе приехали люди из родного города Началовой — Воронежа. Также Исаева сообщила, что они подавали документы на звание заслуженной артистки для Началовой, но «не успели». «Может, ей дадут посмертно звание, мы были бы рады», добавила Исаева, подчеркнув, что перед смертью певицы она пообещала помочь Началовой «в одном вопросе».



«Я знал о здоровье. Накануне смерти она отвечала на звонки, но новости были позитивные. Никогда не жаловалась на болезнь», – прокомментировал смерть Началовой изданию «Дни.ру» Эдгард Запашный.



Юлия Началова скончалась вечером 16 марта в московской больнице. Ей было 38 лет. О смерти певицы сообщила ее пиар-директор Анна Исаева в своем Instagram. Причиной смерти эстрадной артистки стала остановка сердца после перенесенной операции на ноге.



Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Она с двух лет начала заниматься вокалом под руководством своего отца Виктора Началова. С пяти лет Юля начала петь на профессиональной сцене в составе ансамбля «Карусель» при Воронежской филармонии. В 1991-1992 году победила в конкурсе «Утренняя звезда», там она познакомилась с Ириной Понаровской, помогавшей юной певице.



Особую известность Юлии Началовой принесли композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Также девушка была ведущей ток-шоу «Один в один» на телеканале «Россия 1», в 2015 году вела «Два голоса» на СТС. В 2003 году была участницей реалити-шоу «Последний герой». В 2000-х годах с помощью Филиппа Киркорова записала англоязычный альбом Wild Butterfly. Последними съемками певицы на телевидении стало ее участие в шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ и финале сезона шоу «Один в один», где она выступила в роли наставницы.


Юлию Началову похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 21 марта

Церемония прощания с певицей пройдет в тот же день в большом траурном зале при столичном кладбище 17 марта 2019

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