В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России проведет полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра. Это большая задача, она не может быть реализована за один год, добавил Орешкин.





«Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец. Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь, земли», — цитирует министра «Интерфакс». Орешкин добавил, что в России есть большое число объектов недвижимости, построенных в советское время, у которых нет законных владельцев, либо о владельцах неизвестно государству.





По словам главы Минэкономразвития, для инвентаризации будут использоваться инновационные методы. «Это большая задача, понятно, что она не может быть реализована за один год», — добавил он.