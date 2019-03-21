В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России проведет полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на итоговом заседании коллегии Росреестра. Это большая задача, она не может быть реализована за один год, добавил Орешкин.
«Мы должны понимать в отношении каждого объекта, какие у него характеристики, кто его реальный владелец. Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь, земли», — цитирует министра «Интерфакс». Орешкин добавил, что в России есть большое число объектов недвижимости, построенных в советское время, у которых нет законных владельцев, либо о владельцах неизвестно государству.
По словам главы Минэкономразвития, для инвентаризации будут использоваться инновационные методы. «Это большая задача, понятно, что она не может быть реализована за один год», — добавил он.
Росреестр 21 марта сообщил, что в России на 1 января 2019 года официально зарегистрировано более 160 миллионов объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью более 672 триллионов рублей. Из общей стоимости недвижимости стоимость земельных участков составляет более 124 триллионов рублей.
Согласно статье об инвентаризации земель федерального закона «О землеустройстве», инвентаризация проводится, чтобы выявить земельные участки, неиспользуемые или используемые «не в соответствии с разрешенным использованием».