США могут первыми в мире разместить боевую нейтронную установку на орбите

США могут стать первой в мире страной, которая выведет на околоземную орбиту боевую нейтронную установку, утверждают источники Defence One в Пентагоне. Такое оружие сможет с легкостью противостоять в космосе новым российским, китайским, северокорейским и иранским ракетам, считают американские военные.





Параллельно в Минобороны США с 2020 года предлагают начать разрабатывать сразу два проекта. Первый связан с лазерным оружием. Военные хотят провести исследования, чтобы оценить эффективность лазеров в космосе. Специальные установки предлагается размещать на военных спутниках. Общая стоимость этого проекта исследований составляет 15 миллионов долларов, сообщает Defence One.





Другой проект американских военных связан с «нейтронной пушкой». Такое оружие направленным потоком нейтронов сможет с легкостью поражать космические объекты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты (МКБР). Заряженные частицы, выпущенные пушкой, движутся со скоростью, близкой к скорости света. Общая стоимость двух проектов составляет 304 миллиона долларов. Источники издания в Пентагоне утверждают, что им удалось убедить свое руководство дать зеленый свет этим двум проектам, и к 2023 году новое оружие должно быть принято на вооружение.