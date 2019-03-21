США могут первыми в мире разместить боевую нейтронную установку на орбите

США могут стать первой в мире страной, которая выведет на околоземную орбиту боевую нейтронную установку, утверждают источники Defence One в Пентагоне. Такое оружие сможет с легкостью противостоять в космосе новым российским, китайским, северокорейским и иранским ракетам, считают американские военные.
Параллельно в Минобороны США с 2020 года предлагают начать разрабатывать сразу два проекта. Первый связан с лазерным оружием. Военные хотят провести исследования, чтобы оценить эффективность лазеров в космосе. Специальные установки предлагается размещать на военных спутниках. Общая стоимость этого проекта исследований составляет 15 миллионов долларов, сообщает Defence One.
Другой проект американских военных связан с «нейтронной пушкой». Такое оружие направленным потоком нейтронов сможет с легкостью поражать космические объекты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты (МКБР). Заряженные частицы, выпущенные пушкой, движутся со скоростью, близкой к скорости света. Общая стоимость двух проектов составляет 304 миллиона долларов. Источники издания в Пентагоне утверждают, что им удалось убедить свое руководство дать зеленый свет этим двум проектам, и к 2023 году новое оружие должно быть принято на вооружение.
В конце 80-х годов в США планировали создать нейтронное оружие. В 1989 году проект носил название BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket) и нейтронная установка даже прошла успешные испытания, однако от ее дальнейшего использования решили отказаться в силу большого размера оружия.
Нейтронное оружие может использоваться непосредственно в двух видах: нейтронной пушки и нейтронной бомбы. Второй тип нейтронного оружия представляет из себя обычную ядерную боеголовку, к которой прикреплен блок, содержащий изотоп бериллия как источник быстрых нейтронов. В результате взрыва такой бомбы большая часть выделяемой энергии (около 80%) представляет собой поток заряженных частиц. Такие бомбы гораздо эффективнее могут применяться против живой силы противника и его техники. Нейтронные бомбы также могут быть эффективны для нейтрализации других ядерных ракет.
В конце октября 2018 года американский телеканал CNBS со ссылкой на свои источники сообщил, что Россия разрабатывает новую ракету, которая должна применяться в космосе для уничтожения военных спутников. В середине февраля 2019 года Агентство военной разведки Минобороны США опубликовало отчет, в котором говорилось, что космос в обозримом будущем станет ареной противостояния США, России и Китая, и что Вашингтону нужно наверстать отставание от Москвы и Пекина.