Прокуратура Чечни поддержала доводы «Газпрома» по жалобе на списание долгов

Прокуратура Чечни поддержала доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», изложенные в жалобе на решение суда, постановившего списать задолженность жителей республики за газ. Это решение вынес 16 января Заводской районный суд Грозного, признав долг на девять миллиардов рублей «безнадежным к взысканию» по иску прокуратуры. ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» затем обжаловало решение в Верховном суде Чечни, а в республиканской прокуратуре провели проверку в связи с «необоснованным обращением в суд». На этом настояла Генпрокуратура РФ.





«Мы поддерживаем доводы апелляционной жалобы ответчика «Газпром межрегионгаз», — сказала на заседании ВС Чечни 21 марта представитель прокуратуры Хеда Магомадова, ее цитирует РИА Новости. Прокурор пояснила, что ей «поручено участвовать в данном деле с полным поддержанием доводов апелляционной жалобы ответчика без отказа от иска».





Выслушав позицию прокуратуры, суд перенес рассмотрение жалобы «Газпром межрегионгаз Грозный» на 28 марта, чтобы прокуроры на заседании представили свою позицию в письменном виде.