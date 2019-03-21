Прокуратура Чечни поддержала доводы «Газпрома» по жалобе на списание долгов

Прокуратура Чечни поддержала доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», изложенные в жалобе на решение суда, постановившего списать задолженность жителей республики за газ. Это решение вынес 16 января Заводской районный суд Грозного, признав долг на девять миллиардов рублей «безнадежным к взысканию» по иску прокуратуры. ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» затем обжаловало решение в Верховном суде Чечни, а в республиканской прокуратуре провели проверку в связи с «необоснованным обращением в суд». На этом настояла Генпрокуратура РФ.
«Мы поддерживаем доводы апелляционной жалобы ответчика «Газпром межрегионгаз», — сказала на заседании ВС Чечни 21 марта представитель прокуратуры Хеда Магомадова, ее цитирует РИА Новости. Прокурор пояснила, что ей «поручено участвовать в данном деле с полным поддержанием доводов апелляционной жалобы ответчика без отказа от иска».
Выслушав позицию прокуратуры, суд перенес рассмотрение жалобы «Газпром межрегионгаз Грозный» на 28 марта, чтобы прокуроры на заседании представили свою позицию в письменном виде.
16 января Заводской районный суд Грозного постановил списать 9,353 миллиарда рублей задолженности жителей Чечни за газ. Иск подала прокуратура республики. После этого в некоторых других регионах России политики предложили по примеру Чечни списать населению долги за услуги ЖКХ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что при решении вопроса долгов нужно учитывать интересы и граждан, и «Газпрома». Кремль не стал вмешиваться в ситуацию. «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловала решение суда.
22 января министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики тем, что они не пользовались газом во время боевых действий. В тот же день Генпрокуратура России заявила, что считает необоснованным иск чеченской прокуратуры о списании долгов за газ, по которым истек срок исковой давности, и поручила прокурору Чечни поддержать доводы ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции.