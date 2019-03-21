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Прокуратура Чечни поддержала доводы «Газпрома» по жалобе на списание долгов
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Прокуратура Чечни поддержала доводы «Газпрома» по жалобе на списание долгов

При этом ведомство не будет отзывать иск, по которому ранее суд списал задолженность жителей Грозного на миллиарды рублей

При этом ведомство не будет отзывать иск, по которому ранее суд списал задолженность жителей Грозного на миллиарды рублей
Фото: © CC BY 2.0 / Thawt Hawthje

Прокуратура Чечни поддержала доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», изложенные в жалобе на решение суда, постановившего списать задолженность жителей республики за газ. Это решение вынес 16 января Заводской районный суд Грозного, признав долг на девять миллиардов рублей «безнадежным к взысканию» по иску прокуратуры. ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» затем обжаловало решение в Верховном суде Чечни, а в республиканской прокуратуре провели проверку в связи с «необоснованным обращением в суд». На этом настояла Генпрокуратура РФ.


«Мы поддерживаем доводы апелляционной жалобы ответчика «Газпром межрегионгаз», — сказала на заседании ВС Чечни 21 марта представитель прокуратуры Хеда Магомадова, ее цитирует РИА Новости. Прокурор пояснила, что ей «поручено участвовать в данном деле с полным поддержанием доводов апелляционной жалобы ответчика без отказа от иска».


Выслушав позицию прокуратуры, суд перенес рассмотрение жалобы «Газпром межрегионгаз Грозный» на 28 марта, чтобы прокуроры на заседании представили свою позицию в письменном виде.


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16 января Заводской районный суд Грозного постановил списать 9,353 миллиарда рублей задолженности жителей Чечни за газ. Иск подала прокуратура республики. После этого в некоторых других регионах России политики предложили по примеру Чечни списать населению долги за услуги ЖКХ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что при решении вопроса долгов нужно учитывать интересы и граждан, и «Газпрома». Кремль не стал вмешиваться в ситуацию. «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловала решение суда.


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22 января министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики тем, что они не пользовались газом во время боевых действий. В тот же день Генпрокуратура России заявила, что считает необоснованным иск чеченской прокуратуры о списании долгов за газ, по которым истек срок исковой давности, и поручила прокурору Чечни поддержать доводы ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в суде апелляционной инстанции.


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