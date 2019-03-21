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При крушении парома в Ираке погибли не менее 60 человек
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При крушении парома в Ираке погибли не менее 60 человек

Большинство жертв — женщины и дети, которые не умели плавать

Большинство жертв — женщины и дети, которые не умели плавать
Фото: © twitter.com / &TheGodFather&

Число погибших при крушении парома на севере Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает телеканал Alhurra, ссылаясь на гражданскую оборону страны. Крушение произошло в районе аль-Габат в Мосуле на реке Тигр. Паром мог перевернуться из-за превышения разрешенного числа пассажиров.


Ранее в МВД Ирака подтвердили, что при крушении погибли 45 человек. Большинство жертв — женщины и дети, которые не умеют плавать, пишет Reuters, ссылаясь на представителя гражданской обороны Ирака. 30 человек удалось спасти, сообщает телеканал Al-Sumaria.


«По первоначальным данным, основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина — повысился уровень воды в реке Тигр, поскольку были открыты шлюзы в плотине Мосула», — сообщил источник РИА Новости в силах безопасности Ирака.




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