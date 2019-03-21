Правительство продлит соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин

Правительство России по итогам совещания 21 марта приняло решение продлить еще на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на топливо. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. При этом могут быть изменены некоторые обязательства нефтяных компаний по объемам топливных поставок, добавил Козак. Крупнейшие нефтекомпании 1 ноября 2018 года по соглашению с российским правительством снизили оптовые цены на бензин и дизельное топливо, срок действия этого соглашения истекает 31 марта 2019 года.
«На период, пока мы разрабатываем механизм [лицензирования экспорта] и пока он не вступит в действие, [мы решили] на один квартал еще раз продлить соглашение с нефтяниками о стабилизации цен. Мы можем его уточнить, потому что сегодня, возможно, есть повышенные обязательства», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».
Козак отметил, что окончание действия соглашения с нефтяниками совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. «Нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина...Решение о лицензировании экспорта мы не можем принять самостоятельно, это нужно принимать в рамках ЕврАзЭС [Евразийского экономического сообщества]. Нам необходимо будет убедить наших партнеров, и это займет какое-то время», — сказал он.
Крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание соглашений с правительством по топливу и 1 ноября прошлого года снизили оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Соглашение действует до 31 марта 2019 года. Благодаря соглашению розничная стоимость топлива с начала года выросла лишь на 0,4–1,1%, пишут «Ведомости». В прошлом году цены за первые три месяца увеличились на 8–9%.
В сентябре 2018 года производители бензина подняли цены на 10%, сообщал Росстат. В 36 субъектах России в том же месяце выросли потребительские цены на автомобильный бензин. В Москве подорожание произошло на 0,1%, в Крыму — на 1,4%, Севастополе и Забайкальском крае — на 1,1%, сообщала Федеральная служба государственной статистики.