Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище

Советского и российского режиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. На церемонию прощания с Хуциевым, которая прошла в московском Центральном доме кино Союза кинематографистов, пришли народные артисты РФ Евгений Герасимов, Борис Щербаков, Всеволод Шиловский, режиссер Павел Чухрай и другие. Как отмечают СМИ, проститься с Хуциевым пришли в основном близкие, ученики и друзья покойного постановщика. Ранее 21 марта на Троекуровском кладбище похоронили 38-летнюю певицу Юлию Началову, которая скончалась в результате остановки сердца.





«Марлена Мартыновича похоронили на 18-м участке Троекуровского кладбища. Я только что общался с теми, кто присутствовал на похоронах, они уже едут домой», — цитирует ТАСС представителя Союза кинематографистов Михаила Калинина.

﻿

Как сообщает интернет-портал «МИР 24», проститься с режиссером пришли десятки людей. Панихида состоялась в Большом зале Дома кино. Ранее свои соболезнования по поводу смерти Хуциева выразили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, премьер-министр Дмитрий Медведев и многие другие.



