Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище

Советского и российского режиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. На церемонию прощания с Хуциевым, которая прошла в московском Центральном доме кино Союза кинематографистов, пришли народные артисты РФ Евгений Герасимов, Борис Щербаков, Всеволод Шиловский, режиссер Павел Чухрай и другие. Как отмечают СМИ, проститься с Хуциевым пришли в основном близкие, ученики и друзья покойного постановщика. Ранее 21 марта на Троекуровском кладбище похоронили 38-летнюю певицу Юлию Началову, которая скончалась в результате остановки сердца.
«Марлена Мартыновича похоронили на 18-м участке Троекуровского кладбища. Я только что общался с теми, кто присутствовал на похоронах, они уже едут домой», — цитирует ТАСС представителя Союза кинематографистов Михаила Калинина.
Как сообщает интернет-портал «МИР 24», проститься с режиссером пришли десятки людей. Панихида состоялась в Большом зале Дома кино. Ранее свои соболезнования по поводу смерти Хуциева выразили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, премьер-министр Дмитрий Медведев и многие другие.
«С глубокой скорбью узнал о кончине народного артиста СССР Марлена Мартыновича Хуциева. Ушел из жизни легендарный кинорежиссер, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства», — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. По мнению Собянина, Хуциев обладал невероятным педагогическим талантом и «высокими человеческими качествами».
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал смерть режиссера в опубликованном в Facebook сообщении «невосполнимой утратой для российской культуры» и отметил, что его фильмы навсегда изменили советский кинематограф. Министр культуры Владимира Мединского сообщил в своем Twitter, что каждый фильм Хуциева «сразу становился классикой».
Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тбилиси. В 1952 году будущий режиссер окончил ВГИК, свою первую работу — дипломную короткометражку «Градостроители» — он снял в 1950 году. Хуциев работал на Одесской киностудии, на киностудии имени Горького, позднее перейдя на «Мосфильм».
Самой известной картиной Хуциева считается «Застава Ильича», вышедшая в советский прокат с изменениями и под названием «Мне двадцать лет» из-за критики со стороны советского лидера Никиты Хрущева. Оригинальная версия стала доступна публике только в период перестройки.
В последние годы жизни режиссер работал над картиной «Невечерняя», посвященной писателям Антону Чехову и Льву Толстому. Этот проект Хуциев закончить не успел.
Режиссер является лауреатом Государственной премии РФ и обладателем множества наград, как российских, так и зарубежных. За картину «Мне двадцать лет» он получил специальный приз Венецианского кинофестиваля, лента также была номинирована на «Золотого льва».