Экс-президента Бразилии арестовали по подозрению в коррупции при строительстве АЭС

Экс-президента Бразилии Мишела Темера взяли под стражу сотрудники правоохранительных органов по подозрению в коррупции. По версии следствия, он через своих доверенных лиц в правительстве и силовых структурах получал взятки от промышленников, которые собирались строить атомную электростанцию Angra-3. Кроме Темера, задержан также экс-министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Морейра Франко. Темер назвал свой арест «варварством».





Операция по задержанию Темера была проведена в Сан-Пауло — крупнейшем городе Бразилии. В ближайшее время экс-президента должны доставить в Рио-де-Жанейро, поскольку ордер на арест Темера был выдан именно в этом городе, сообщает Globo. Против Темера правоохранителями Бразилии также предъявлены еще девять обвинений по другим делам, сообщает издание.





Партия «Бразильское демократическое движение» выразила сожаление по поводу ареста Темера и Франко. В заявлении партии говорится, что правоохранители поспешили с арестом и что никаких доказательств виновности бывшего президента полицией предоставлено не было.