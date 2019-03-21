Экс-президента Бразилии арестовали по подозрению в коррупции при строительстве АЭС

Экс-президента Бразилии Мишела Темера взяли под стражу сотрудники правоохранительных органов по подозрению в коррупции. По версии следствия, он через своих доверенных лиц в правительстве и силовых структурах получал взятки от промышленников, которые собирались строить атомную электростанцию Angra-3. Кроме Темера, задержан также экс-министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Морейра Франко. Темер назвал свой арест «варварством».
Операция по задержанию Темера была проведена в Сан-Пауло — крупнейшем городе Бразилии. В ближайшее время экс-президента должны доставить в Рио-де-Жанейро, поскольку ордер на арест Темера был выдан именно в этом городе, сообщает Globo. Против Темера правоохранителями Бразилии также предъявлены еще девять обвинений по другим делам, сообщает издание.
Партия «Бразильское демократическое движение» выразила сожаление по поводу ареста Темера и Франко. В заявлении партии говорится, что правоохранители поспешили с арестом и что никаких доказательств виновности бывшего президента полицией предоставлено не было.
Основанием для ареста Темера послужило обращение владельца компании Evgenix Жозе Антони Собринью в Федеральную полицию Бразилии. Коммерсант заявил, что он в качестве взятки дал один миллион долларов полковнику Жуану Баптисту Лиме Филю — близкому к Темеру силовику. Именно Evgenix должна была построить АЭС Angra-3, и взятка позволяла быстро получить разрешение на стройку.
77-летний Мишел Темер не в первый раз привлекает внимание бразильских правоохранителей. Летом 2017 года Генпрокуратура Бразилии впервые в истории страны попросила Верховный суд предъявить действующему главе государства обвинения в коррупции. Темера тогда подозревали в получении взяток, однако не от энергетиков, а от представителей легкой промышленности (производителей мяса).
Темер занимал кресло президента Бразилии в 2016-2018 годах. По своему происхождению он является ливанцем.