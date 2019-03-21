Суд обязал «Дождь» и «Новую» удалить статьи о связи депутата Госдумы с делом Шакро Молодого

Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Новой газете», «Дождю», «Росбалту» и другим СМИ из-за статей о связи чиновника с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Суд постановил удалить статьи и опубликовать их опровержения, также с изданий взыскали по одному рублю.
«Суд удовлетворил иск в полном объеме, признал опубликованные в указанных СМИ сведения порочащими и взыскал с ответчиков по одному рублю, как и требовал истец», — цитирует пресс-службу суда «Интерфакс».
Андрей Скоч подавал иск к ЗАО «Издательский дом «Новая газета», ЗАО «Информационное агентство «Росбалт», ООО «Агентство федеральных расследований», ООО «МасМедиа», ООО «Телеканал дождь», ООО Консалтинговое бюро «Момент Истины», а также к физлицам — администраторам информационных порталов.
«Новая газета» 5 февраля 2018 года опубликовала материал спецкорреспондента Андрея Сухотина «Четвертая силовая». В статье утверждается, что друг экс-руководителя Главного управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко Дмитрий Смычковский планировал передать 1,5 миллиона долларов следователям московского управления СКР за освобождение из-под ареста Шакро Молодого и его соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец). Журналист писал, что из этих денег миллион долларов Дмитрий Смычковский получил от депутата Андрея Скоча. Сам Скоч в интервью «Дождю» назвал информацию о его причастности к делу криминального авторитета «чушью» и сказал, что никогда не видел Шакро Молодого.
В 2018 году экс-руководителя Главного управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о взятке за освобождение соратника Шакро Молодого Кочуйкова. Пять лет колонии получил другой фигурант дела — бывший замглавы управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов. По делу о взятке за смягчение обвинения Кочуйкову также отправили за решетку главу управления СК по Москве Александра Дрыманова.
Шакро Молодой был задержан в июле 2016 года по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким. В декабре 2015-го возле ресторана, который расположен на Рочдельской улице, произошла перестрелка между людьми Шакро и представителями интересов Ким — главой юридической фирмы «Диктатура закона» Эдуардом Буданцевым и его подручными. Буданцев застрелил двоих и ранил еще двоих вымогателей. Всего по этому эпизоду проходили четырнадцать человек. В конце марта 2018-го Шакро Молодого приговорили к девяти годам и девяти месяцам, а Итальянца — к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы.
Миллиардер, депутат Госдумы Андрей Скоч занимает 18 место в списке богатейших людей России по версии Forbes 2016 года. Издание оценивало его капитал в 5,3 миллиарда долларов.