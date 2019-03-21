Суд обязал «Дождь» и «Новую» удалить статьи о связи депутата Госдумы с делом Шакро Молодого

Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Новой газете», «Дождю», «Росбалту» и другим СМИ из-за статей о связи чиновника с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Суд постановил удалить статьи и опубликовать их опровержения, также с изданий взыскали по одному рублю.





«Суд удовлетворил иск в полном объеме, признал опубликованные в указанных СМИ сведения порочащими и взыскал с ответчиков по одному рублю, как и требовал истец», — цитирует пресс-службу суда «Интерфакс».





Андрей Скоч подавал иск к ЗАО «Издательский дом «Новая газета», ЗАО «Информационное агентство «Росбалт», ООО «Агентство федеральных расследований», ООО «МасМедиа», ООО «Телеканал дождь», ООО Консалтинговое бюро «Момент Истины», а также к физлицам — администраторам информационных порталов.