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Лондонский суд приостановил арест активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»
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Лондонский суд приостановил арест активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение об аресте активов российской компании в феврале прошлого года

Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского суда об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза». Судебный процесс будет продолжен после окончания судопроизводства в шведском апелляционном суде округа Свеа. Об этом журналистам сообщил 21 марта представитель компании.


Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля 2018 года принял решение арестовать активы «Газпрома» по иску НАК «Нафтогаз Украины» в рамках контракта на транзит газа. В июне 2018 года Высокий суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов «Газпрома» на территории Великобритании. Однако решение было отменено после того, как российская компания взяла обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде.


«Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа [Швеция]. «Газпром» продолжит защищать свои права», цитирует РБК сообщение пресс-службы компании.


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По данным РБК, пресс-служба «Нафтогаза» прокомментировала решение английского суда, заявив, что «Газпром» в любом случае не имеет права скрывать свои активы на территории Великобритании или выводить их. В противном случае российская компания может быть оштрафована, а ее руководство могут привлечь к уголовной ответственности, заявили в пресс-службе «Нафтогаза».


«Кроме того, «Газпром» обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков как гарантию выполнения требований суда», — говорится в сообщении украинской компании.


В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить по иску украинской компании «Нафтогаз Украина» в рамках контракта на транзит газа 2,6 миллиарда долларов. Позже российская компания оспорила это решение в шведском апелляционном суде округа Свеа.


Несмотря на это, Высокий суд Англии и Уэльса решил арестовать 18 июня 2018 года активы «Газпрома» на территории Великобритании по просьбе «Нафтогаза» в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского суда. В сентябре 2018 года решение английского суда было отменено под обязательство со стороны «Газпрома» не отчуждать акции компании Nord Stream AG до окончания слушаний.


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«Газовый спор» между Украиной и Россией длится с 2014 года. Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов в декабре 2017-го и в феврале 2018 года. Российская компания обжаловала это решение, однако «Нафтогаз» начал процедуру взыскания задолженности. В частности, украинская компания пыталась добиться блокировки счетов «Газпрома» в Швейцарии и Нидерландах. В конце мая 2018-го арест был наложен на активы оператора проекта («дочку» российской компании) «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а в начале июня «Нафтогаз» сообщил об аресте активов «дочек» «Газпрома» в Нидерландах.


Трения между «Газпромом» и «Нафтогазом» являются также главным препятствием для продления контракта по транзиту российского газа через Украину, который истекает в 2019 году. Президент РФ Владимир Путин назвал разрешение конфликта между газовыми компаниями основным условием продления контракта по транзиту газа через Украину. «Газпром» прекратил поставлять газ Украине и отказался платить до тех пор, пока суд не рассмотрит апелляцию компании по этому решению.


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