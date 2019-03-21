Лондонский суд приостановил арест активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского суда об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза». Судебный процесс будет продолжен после окончания судопроизводства в шведском апелляционном суде округа Свеа. Об этом журналистам сообщил 21 марта представитель компании.





Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля 2018 года принял решение арестовать активы «Газпрома» по иску НАК «Нафтогаз Украины» в рамках контракта на транзит газа. В июне 2018 года Высокий суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов «Газпрома» на территории Великобритании. Однако решение было отменено после того, как российская компания взяла обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде.



