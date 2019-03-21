Путин выразил президенту Ирака соболезнования в связи с гибелью людей на пароме

Президент РФ Владимир Путин выразил 21 марта соболезнования иракскому лидеру Бархаму Ахмеду Салеху в связи с крушением парома на реке Тигр, в результате которого, по последним данным, погибло не менее 85 человек. Одной из причин трагедии называют превышение разрешенного числа пассажиров на пароме почти в три раза. Ранее СМИ сообщали о 60 погибших.



