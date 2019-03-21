Путин выразил президенту Ирака соболезнования в связи с гибелью людей на пароме

Президент РФ Владимир Путин выразил 21 марта соболезнования иракскому лидеру Бархаму Ахмеду Салеху в связи с крушением парома на реке Тигр, в результате которого, по последним данным, погибло не менее 85 человек. Одной из причин трагедии называют превышение разрешенного числа пассажиров на пароме почти в три раза. Ранее СМИ сообщали о 60 погибших.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
В Ираке в районе аль-Габат в Мосуле на реке Тигр 21 марта перевернулся паром, на котором могли находиться от 170 до 250 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на арабские телеканалы, предположительно судно было перегружено почти в три раза, так как паром был рассчитан лишь на 75 человек. Еще одной причиной трагедии могло стать повышение уровня воды в реке из-за открытых шлюзов. Сообщается, что около 30 человек сумели спастись.