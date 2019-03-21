Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

Россельхознадзор запретит с 22 марта ввозить на территорию страны турецкие яблоки через Белоруссию. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Как отмечается в сообщении, такое решение было принято после неоднократно замеченных нарушений со стороны Белоруссии, которая недостаточно тщательно проверяет соответствие между маркировкой и происхождением продукции, которую позже отправляют в Россию. Это, в свою очередь, приводит к «высокому риску ввоза» запрещенной продукции.





«В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Белоруссию «санкционной» продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок, происхождением Турецкая Республика, из Республики Беларусь», — сообщает пресс-служба ведомства.





В сообщении также указано, что российская сторона регулярно обращала внимание белорусских коллег на необходимость более тщательно проверять происхождение продукции третьих стран, «растаможенной» в Белоруссии, которую позже сертифицируют для реэкспорта в Россию. По данным Россельхознадзора, несмотря на это, случаи ввоза продукции с недостоверными сведениями о стране происхождения продолжаются.