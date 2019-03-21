Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

Россельхознадзор запретит с 22 марта ввозить на территорию страны турецкие яблоки через Белоруссию. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Как отмечается в сообщении, такое решение было принято после неоднократно замеченных нарушений со стороны Белоруссии, которая недостаточно тщательно проверяет соответствие между маркировкой и происхождением продукции, которую позже отправляют в Россию. Это, в свою очередь, приводит к «высокому риску ввоза» запрещенной продукции.
«В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Белоруссию «санкционной» продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок, происхождением Турецкая Республика, из Республики Беларусь», — сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении также указано, что российская сторона регулярно обращала внимание белорусских коллег на необходимость более тщательно проверять происхождение продукции третьих стран, «растаможенной» в Белоруссии, которую позже сертифицируют для реэкспорта в Россию. По данным Россельхознадзора, несмотря на это, случаи ввоза продукции с недостоверными сведениями о стране происхождения продолжаются.
«Так, в марте текущего года отмечено резкое увеличение поставок на территорию Российской Федерации свежих яблок, которые, согласно документам, были произведены в Турции. Продукция также сопровождалась реэкспортными фитосанитарными сертификатами, выданными белорусской стороной», — отмечается в сообщении.
В ведомстве решили устроить проверку после того, как обратили внимание на нелогичное, с их точки зрения, перемещение продукции: вместо прямого маршрута из Турции в Новороссийск продукты шли по маршруту Турция-Латвия-Белоруссия-Россия. После этого в ведомстве засомневались в достоверности данных, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах.
17 июля 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрием Сенько заявил, что поставками санкционной продукции в РФ занимаются российские компании, за которыми стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами». В свою очередь. глава таможенного комитета Белоруссии на встрече сообщил, что с момента введения российского продуктового эмбарго было выявлено 2,2 тысячи административных правонарушений, возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тысяч санкционных товаров.
12 июля 2018 года Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго до 31 декабря 2019 года в отношении стран, принявших санкции против России. Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении ряда западных стран в 2014 году в качестве ответных мер на санкции США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии, введенных после вхождения Крыма в состав России. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. При этом физическим лицам разрешен ввоз продуктов для личного пользования весом не более пяти килограммов.