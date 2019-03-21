Совет муфтиев РФ призвал не поддаваться на провокации после теракта в Новой Зеландии

Духовное управление мусульман (ДУМ РФ) и Совет муфтиев России (СМР) обратились 21 марта к мусульманам с просьбой не реагировать на провокации и избегать несанкционированных митингов, выйти на которые после теракта в Новой Зеландии призывают через мобильные мессенджеры неизвестные лица. Об этом сообщается на официальном сайте Совета муфтиев. 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч несколько человек напали на мечети, в результате погибли 49 человек, еще 39 человек, по последним данным, остаются в больницах с тяжелыми ранениями.
«В настоящее время на фоне данного печального не только для исламского мира, но и всего человечества события в мобильных приложениях для мгновенного обмена сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram и др.) идет активная рассылка призывов выйти на несанкционированные митинги», — сообщается в документе.
В руководстве ДУМ РФ и СМР отметили, что они выступают против подобных призывов и считают неправильным возлагать вину за данное преступление на конкретное государство, организацию или религию. «Мусульманин не должен нарушать законы своего государства и сеять смуту. ДУМ РФ и СМР призывают всех братьев и сестер соблюдать законы и не поддаваться на различного рода провокации», — отмечается в сообщении.
Теракт в новозеландском Крайстчерче произошел 15 марта. Несколько нападавших устроили бойню в двух мечетях. Один из террористов вел в это время прямую видеотрансляцию, она продолжалась около 17 минут. В результате трагедии погибли 49 человек, еще около 40 находятся в больницах с тяжелыми ранениями.
Один из главных подозреваемых — Брентон Таррант (так он называет себя на записанных им видео в Сети). Полиция продолжает его поиски. В интернете был опубликован его многостраничный манифест, в котором объясняются причины теракта. Так, в частности, Таррант указывает в тексте, что стремится развязать конфликт между «странами Запада и исламистами».