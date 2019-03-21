Совет муфтиев РФ призвал не поддаваться на провокации после теракта в Новой Зеландии

Духовное управление мусульман (ДУМ РФ) и Совет муфтиев России (СМР) обратились 21 марта к мусульманам с просьбой не реагировать на провокации и избегать несанкционированных митингов, выйти на которые после теракта в Новой Зеландии призывают через мобильные мессенджеры неизвестные лица. Об этом сообщается на официальном сайте Совета муфтиев. 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч несколько человек напали на мечети, в результате погибли 49 человек, еще 39 человек, по последним данным, остаются в больницах с тяжелыми ранениями.



