Главу Росгеологии отправили в отставку

Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку по директиве правительства. Причина увольнения не называется, но ранее Минприроды начало полную проверку холдинга после скандала с тогда первым заместителем Панова, Русланом Горрингом, который рассказал в Сети об интимных отношениях со своими подчиненными.





«Поступила директива правительства [об отставке Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом», — приводит ТАСС слова замминистра Минэкономразвития Оксаны Тарасенко. Агентство отмечает, что в самой Росгеологии о существовании документа вечером 21 марта не знали.





Временно исполняющим обязанности главы Росгеологии будет назначен первый заместитель руководителя холдинга Сергей Сучков, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Пост первого заместителя Панова он занимал с ноября 2018 года.