Главу Росгеологии отправили в отставку

Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку по директиве правительства. Причина увольнения не называется, но ранее Минприроды начало полную проверку холдинга после скандала с тогда первым заместителем Панова, Русланом Горрингом, который рассказал в Сети об интимных отношениях со своими подчиненными.
«Поступила директива правительства [об отставке Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом», — приводит ТАСС слова замминистра Минэкономразвития Оксаны Тарасенко. Агентство отмечает, что в самой Росгеологии о существовании документа вечером 21 марта не знали.
Временно исполняющим обязанности главы Росгеологии будет назначен первый заместитель руководителя холдинга Сергей Сучков, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Пост первого заместителя Панова он занимал с ноября 2018 года.
Увольнение Панова произошло в ходе комплексной проверки, которую проводит Минприроды. Причиной проверки стал скандал с участием тогда заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга — в конце января в Сети появился видеоролик, в котором Горринг обильно матерился во время стрима онлайн-шутера и рассказывал об интимных отношениях со своими подчиненными. После публикации этой записи контракт Горринга в Росгеологии был расторгнут. Проверка со стороны курирующего этот холдинг министерства должна закончиться в конце марта.
8 марта Горринга задержали сотрудники ФСБ по подозрению в участии в коррупционной схеме. Уголовное дело было возбужденно еще несколько лет назад — сначала по статье о получении чиновниками взятки. Затем оно было переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере. Некоторые фигуранты по этому делу уже осуждены. Экс-заместителя главы Росгеологии арестовали на два месяца.