Евросоюз установил новые сроки Brexit

Евросовет согласился предоставить Лондону отсрочку по Brexit, если британский парламент одобрит в ближайшие недели соглашение о выходе из Евросоюза. В таком случае правительству Терезы Мэй дадут два месяца отсрочки — Brexit состоится 22 мая. Если же британские законодатели вновь не смогут принять общий план по выходу из ЕС, то к 12 апреля им предстоит сделать еще один выбор — отменить статью 50, позволяющую Лондону выйти из блока, или же просто покинуть Евросоюз без какой-либо сделки, что чревато экономическими проблемами и для ЕС, и для Великобритании.





«[До 12 апреля] все опции останутся открытыми. Правительство Великобритании по-прежнему будет иметь выбор между сделкой (выходом из ЕС по договору), отсутствием сделки, длительной отсрочкой [Brexit] или отзывом статьи 50 [на основании которой Лондон желает выйти из ЕС]», — приводит Reuters слова председателя Евросовета Дональда Туска.





Мэй заявила, что не собирается отменять Brexit или требовать длительной отсрочки, которая бы означала, что британцы примут участие в выборах в Европарламент весной этого года. «Сегодняшнее решение показывает, что у парламента есть четкий выбор между двумя возможными итогами. Думаю, правильный выбор здесь будет очевиден», — заявила британский премьер, ранее обещавшая, что сумеет заключить сделку о выходе из ЕС, которая устроила бы и Лондон, и Брюссель.





Лидеры 27 стран Евросоюза также заявили, что переговоры по соглашению о выходе Великобритании, которое согласовали в ноябре 2018 года, возобновляться не будут — таким образом, британскому парламенту предстоит решить, будет ли нынешний договор предпочтителен выходу без сделки вовсе. «Британцам предстоит разрешить свои внутренние противоречия. А у нас таких проблем нет», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.