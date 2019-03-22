Евросоюз установил новые сроки Brexit

Евросовет согласился предоставить Лондону отсрочку по Brexit, если британский парламент одобрит в ближайшие недели соглашение о выходе из Евросоюза. В таком случае правительству Терезы Мэй дадут два месяца отсрочки — Brexit состоится 22 мая. Если же британские законодатели вновь не смогут принять общий план по выходу из ЕС, то к 12 апреля им предстоит сделать еще один выбор — отменить статью 50, позволяющую Лондону выйти из блока, или же просто покинуть Евросоюз без какой-либо сделки, что чревато экономическими проблемами и для ЕС, и для Великобритании.
«[До 12 апреля] все опции останутся открытыми. Правительство Великобритании по-прежнему будет иметь выбор между сделкой (выходом из ЕС по договору), отсутствием сделки, длительной отсрочкой [Brexit] или отзывом статьи 50 [на основании которой Лондон желает выйти из ЕС]», — приводит Reuters слова председателя Евросовета Дональда Туска.
Мэй заявила, что не собирается отменять Brexit или требовать длительной отсрочки, которая бы означала, что британцы примут участие в выборах в Европарламент весной этого года. «Сегодняшнее решение показывает, что у парламента есть четкий выбор между двумя возможными итогами. Думаю, правильный выбор здесь будет очевиден», — заявила британский премьер, ранее обещавшая, что сумеет заключить сделку о выходе из ЕС, которая устроила бы и Лондон, и Брюссель.
Лидеры 27 стран Евросоюза также заявили, что переговоры по соглашению о выходе Великобритании, которое согласовали в ноябре 2018 года, возобновляться не будут — таким образом, британскому парламенту предстоит решить, будет ли нынешний договор предпочтителен выходу без сделки вовсе. «Британцам предстоит разрешить свои внутренние противоречия. А у нас таких проблем нет», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
За отсрочку Brexit 14 марта проголосовали 412 представителей Палаты общин, против — 202 депутата. Первый раз проект соглашения об условиях выхода рассматривался в Палате общин в январе. После его отклонения Лондон сумел добиться лишь незначительных уступок от Брюсселя по условиям выхода. В марте председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС больше не будут обсуждать с британцами условия по выходу Соединенного Королевства из ЕС. Изначально Brexit был назначен на 31 марта 2019 года.
Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором граждане проголосовали за выход страны из ЕС. В поддержку Brexit тогда выступили 51,9 процента жителей Туманного Альбиона. Мэй, занимавшая на тот момент кресло главы МВД, выступала против выхода страны из ЕС. Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу (которое позже трансформировалось в Европейский союз) в 1973 году. До этого в течение почти 20 лет вступление Великобритании в ЕЭС блокировала Франция.