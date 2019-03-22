Роскомнадзор заказал систему контроля за блокировками сайтов

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, разместил на сайте госзакупок заказ на создание автоматизированной системы, которая будет контролировать качество блокировок запрещенных в России сайтов — обходят ли запреты РКН интернет-провайдеры, VPN-сервисы, прокси и анонимайзеры. Сейчас эту работу сотрудники Роскомнадзора выполняют вручную. Контракт предполагает, что разработчики будут определены до 8 апреля, а к декабрю этого года уже сдадут проект. Заявленная цена проекта — 25 миллионов рублей.





Согласно документу, ГРЧЦ желает получить систему «автоматизированного контроля за исполнением статьи 15.8 ФЗ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья, помимо прочего, требует от VPN-сервисов, анонимайзеров и поисковых систем подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах. При подключении сервисы берут на себя обязанность блокировать подобные сайты для своих пользователей.





Исполнять этот закон сервисы не торопятся — например, «сотрудничество» с крупнейшим поисковиком Google РКН сумел наладить только в феврале 2019 года, после нескольких штрафов за нарушение закона. Многие создатели VPN-сервисов считают, что их службы существуют именно для обхода различных блокировок, в том числе и государственных. При этом РКН не имеет возможности заставить иностранные компании без серверов на территории России выполнять свои запросы. Множество подобных служб просто не подключаются к ФГИС, поскольку надзорное ведомство не может их заблокировать.