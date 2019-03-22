Роскомнадзор заказал систему контроля за блокировками сайтов

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, разместил на сайте госзакупок заказ на создание автоматизированной системы, которая будет контролировать качество блокировок запрещенных в России сайтов — обходят ли запреты РКН интернет-провайдеры, VPN-сервисы, прокси и анонимайзеры. Сейчас эту работу сотрудники Роскомнадзора выполняют вручную. Контракт предполагает, что разработчики будут определены до 8 апреля, а к декабрю этого года уже сдадут проект. Заявленная цена проекта — 25 миллионов рублей.
Согласно документу, ГРЧЦ желает получить систему «автоматизированного контроля за исполнением статьи 15.8 ФЗ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья, помимо прочего, требует от VPN-сервисов, анонимайзеров и поисковых систем подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах. При подключении сервисы берут на себя обязанность блокировать подобные сайты для своих пользователей.
Исполнять этот закон сервисы не торопятся — например, «сотрудничество» с крупнейшим поисковиком Google РКН сумел наладить только в феврале 2019 года, после нескольких штрафов за нарушение закона. Многие создатели VPN-сервисов считают, что их службы существуют именно для обхода различных блокировок, в том числе и государственных. При этом РКН не имеет возможности заставить иностранные компании без серверов на территории России выполнять свои запросы. Множество подобных служб просто не подключаются к ФГИС, поскольку надзорное ведомство не может их заблокировать.
При этом проверки того, как сервисы выполняют взятые на себя обязательства, сейчас выполняются вручную по заданию Роскомнадзора. Таким образом, сначала ГРЧЦ получает требование провести проверку, подключить к работе сотрудника, который должен сам воспользоваться сервисом и проверить, выдает ли поисковик или VPN запрещенный ресурс. Система, которую ГРЧЦ заказал, должна автоматически выполнять требования РКН по проверкам, тем самым снижая нагрузку на работников центра.
25 октября 2018 года Роскомнадзор сообщил, что компания Google отказалась в установленный срок подключиться к системе, содержащей список запрещенных интернет-ресурсов, и будет оштрафована. В конце ноября в отношении поисковика было возбуждено административное дело. 11 декабря Google оштрафовали на 500 тысяч рублей. 1 февраля штраф был уплачен, 7 февраля Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, состоящие в реестре запрещенных ресурсов Роскомнадзора (РКН). Удаление такого контента происходит не автоматически — сотрудники компании изучают причины запрета того или иного сайта перед удалением.
Реестр запрещенных сайтов ведет Роскомнадзор, он действует с 2012 года. Госдума летом 2018 года приняла законопроект, согласно которому поисковые сервисы, выдавшие ссылки на запрещенные сайты, могут быть оштрафованы на сумму до 700 тысяч рублей.