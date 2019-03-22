Белый дом отказался раскрыть содержание бесед Трампа и Путина

Белый дом отказал демократам Конгресса США в требовании раскрыть им содержание разговоров президента страны Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, отвечая политикам, что подобная информация не должна использоваться в политических целях, а главы США и их собеседники должны быть уверены в конфиденциальности своих бесед.





«Президент должен иметь возможность свободно вести переговоры с зарубежными лидерами, не опасаясь, что эти беседы будут раскрыты другим силам и использованы в качестве оружия в политической борьбе. В этом же должны быть уверены и лидеры других стран», — приводит текст письма Чиполлоне издание The Hill.





Юрист заявил, что с момента образования США тайные документы находятся в ведении исполнительной ветви власти, а не законодательной. Как отметил Чиполлоне, закон не требует сообщать Конгрессу, о чем говорит президент с лидерами стран мира.





Демократы назвали ответ Белого дома «тревожным продолжением политики администрации Трампа, в ходе которой она отказывает законному и необходимому наблюдению [за делами президента] со стороны конгрессменов». Предыдущие администрации с куда большей готовностью предоставляли такую информацию по запросу Конгресса, отметили они.





«Решение президента Трампа не следовать подобным прецедентам заставляет задуматься, что же он хочет скрыть», — заключили в партии.